США не ответили на 26 тыс. запросов о судьбе усыновленных в РФ детей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что американские власти не отвечают на запросы РФ о судьбе детей, усыновленных гражданами США в России.

"Министерство образования озвучивало цифры. Количество запросов, которые не получили ответы, - 26 тысяч", - сказала Кузнецова журналистам, рассказывая о заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем в начале июле.

"26 тысяч запросов по судьбе детей, по мониторингу качества их жизни, тому, что с ними происходит. Ответы на них не приходят вообще", - добавила она, не уточнив, за какой период в США были направлены эти запросы.