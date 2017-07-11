Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США не ответили на 26 тыс. запросов о судьбе усыновленных в РФ детей

Общество
11 июля, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Детский омбудсмен не уточнила, за какой период в США были направлены эти запросы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что американские власти не отвечают на запросы РФ о судьбе детей, усыновленных гражданами США в России.

"Министерство образования озвучивало цифры. Количество запросов, которые не получили ответы, - 26 тысяч", - сказала Кузнецова журналистам, рассказывая о заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем в начале июле.

"26 тысяч запросов по судьбе детей, по мониторингу качества их жизни, тому, что с ними происходит. Ответы на них не приходят вообще", - добавила она, не уточнив, за какой период в США были направлены эти запросы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама