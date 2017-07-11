Метеорологи назвали июнь 2017 года одним из самых жарких месяцев в истории

ЖЕНЕВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Июнь 2017 года не стал самым жарким месяцем в истории, но он занял второе место в рейтинге. Как сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), июнь "стал продолжением исключительного глобального тепла", которое держится с середины 2015 года".

Эксперты поясняют, что "средняя температура на поверхности Земли была второй после июня 2016 года самой теплой из зарегистрированных" за время систематических научных наблюдений за погодой и климатом.

При этом "в добавление к высоким температурам" в июне в ряде районов планеты происходили экстремальные погодные явления. Они продолжились и в июле.

В Старом Свете июнь был "гораздо теплее средних показателей за период 1981-2010 годов для южной и центральной Европы, особенно на Иберийском полуострове, где в Португалии полыхали опустошительные пожары", отмечает ВМО. Волны тепла переместились с Иберийского полуострова на юго-восток Европы, Балканы и Средиземноморский район. Во многих странах столбик термометра поднимался выше 40 градусов. Жара часто сопровождалась разрушительными ветрами, ливнями и наводнениями.

Метеорологическая служба Германии, являющаяся региональным центром ВМО по наблюдению за климатом, прогнозирует по крайней мере на первую половину июля "температуры выше обычных и волны тепла от Италии и Балкан до Кавказа и Ближнего Востока". Средняя температура, как ожидается, будет на 3 градуса выше нормы и превысит 40 градусов. Следует готовиться также к грозам, ливням и лесным пожарам.

Вместе с тем метеорологи обращают внимание на контраст между жаркой погодой на юго-западе и очень холодной на северо-востоке Европы, в частности, в России. За последние два дня июня выпало 185% от среднемесячной нормы осадков. В Москве, по данным ВМО, июнь стал самым холодным за последние 14 лет. В Сибири тоже наблюдались погодные аномалии: очень холодная погода сменилась во второй половине месяца очень теплой.

Температуры выше средних значений наблюдались в Марокко и на севере Алжира, а также в большинстве районов Южной Америки. В прибрежной полосе Антарктиды во многих местах было теплее обычного, а вот в восточной части Антарктики, наоборот, было холоднее.

В иранском городе Ахваз 29 июня было зафиксировано 53,7 градуса по Цельсию. В ряде мест в Ираке и Кувейте температура превышала 50 градусов. На юго-западе США особенно жарким выдался день 20 июня: в Лас-Вегасе было 47,2 градуса по Цельсию, а в городе Нидлс - 51,7 градуса, что в обоих случаях представляло собой рекордные величины. В Финиксе, столице Аризоны, температура поднялась до 48,3 градуса - из-за жары пришлось отменить несколько авиарейсов из международного аэропорта.

В Китае сезон муссонов сопровождался ливнями больше обычного. В Пекине из-за проливного дождя 6 июля было отменено более 600 авиарейсов. В Бангладеш циклон "Мора" в конце мая вызвал разрушения и жертвы, а за ним последовали обильные дожди сезона муссонов, приведшие к наводнениям и оползням. По данным властей, от паводков, по состоянию на 5 июля, пострадали около 900 тысяч человек.

В Австралии июнь этого года стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений. В целом по стране выпало на 62% меньше осадков, чем обычно.