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ФСИН в октябре получит первые автозаки для перевозки осужденных инвалидов

Общество
11 июля, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В пресс-службе ФСИН сообщили, что автомобили будут собираться заключенными. Начало производства запланировано на август

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ФСИН России в октябре получит первые спецавтомобили, оборудованные для перевозки осужденных с ограниченными возможностями. Как сообщили в пресс-службе ФСИН, автомобили будут собираться самими заключенными.

"В ИК № 2 УФСИН России по Ульяновской области идет подготовка к началу производства автомобилей, оборудованных подъемниками и специальными камерами для перевозки осужденных с ограниченными возможностями, - рассказали в пресс-службе. - Начало производства запланировано уже в следующем месяце, а в октябре нынешнего года первая партия из четырех автомобилей будет поставлена заказчику".

В декабре 2016 года были согласованы технические условия на производство в колонии в Ульяновской области таких оперативно-служебных автомобилей на шасси ГАЗ.

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