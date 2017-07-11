ФСИН в октябре получит первые автозаки для перевозки осужденных инвалидов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ФСИН России в октябре получит первые спецавтомобили, оборудованные для перевозки осужденных с ограниченными возможностями. Как сообщили в пресс-службе ФСИН, автомобили будут собираться самими заключенными.

"В ИК № 2 УФСИН России по Ульяновской области идет подготовка к началу производства автомобилей, оборудованных подъемниками и специальными камерами для перевозки осужденных с ограниченными возможностями, - рассказали в пресс-службе. - Начало производства запланировано уже в следующем месяце, а в октябре нынешнего года первая партия из четырех автомобилей будет поставлена заказчику".

В декабре 2016 года были согласованы технические условия на производство в колонии в Ульяновской области таких оперативно-служебных автомобилей на шасси ГАЗ.