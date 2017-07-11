Путин посетил Валаам в день памяти преподобных Сергия и Германа

ВАЛААМ, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побывал на Валааме в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа. Глава государства посетил монастырь - один из самых почитаемых в России.

У Спасо-Преображенского собора Путина встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент приложился к мощам преподобных Сергия и Германа, поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери.

Глава государства, регулярно приезжающий на Валаам, после посещения храма пообщался с предстоятелем Русской православной церкви. Разговор шел о жизни монастыря, его обустройстве.

Валаамские святыни

Согласно местному преданию, святой апостол Андрей Первозванный разрушил здесь капища и воздвиг крест, а во времена крещения Руси на остров пришли преподобные Сергий и Герман. Валаамские чудотворцы были греческими священниками-иноками, пришедшими в Х веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Серия и Германа и перенесении их в Новгород 1163-1164 годах. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало их церковному почитанию. В 1819 году священный синод определил день памяти преподобных Сергия и Германа 28 июня (11 июля). Валаамский монастырь в настоящее время остается ни только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

Обретение Валламской иконы Божией Матери считается одним из поздних чудесных обретений православных христианских святынь, случившееся 120 лет назад. Икона написана в 1878 году валаамским иеромонахом Алипием (Константиновым). В то время иконописцу, еще просто послушнику Валаамского монастыря, которого долго не постригали, проверяя смирение, стойкость и уверенность в правильно выбранном монашеском пути, было 27 лет. Ему доверили написать икону пресвятой Богородицы для трапезной церкви Успения. Образ долгое время находится в Успенской церкви, но потом затерялся в монастыре, пока не произошло его чудесное обретение. В годы Первой мировой войны Валаамская икона Божией Матери открылась как заступница русского войска. Эта икона почитается как покровительница воинов, мученически пострадавших за веру, и как защитницы православной веры.

В настоящее время Валаамский монастырь насчитывает более 200 насельников. В 2002 году был создан Попечительский совет по восстановлению Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. За последние годы полностью отреставрирован Спасо-Преображенский собор с восстановлением уникальных росписей верхнего храма. По архивным чертежам восстановлены деревянные резные иконостасы нижнего и верхнего храма, киоты и паникадила. Также полностью воссозданы другие храмы и скиты.

Валаам - самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера (Карелия).