Патриарх Кирилл совершил литургию в Валаамском монастыре

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ВАЛААМ /Карелия/, 11 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил праздничную Божественную литургию в Валаамском монастыре по случаю главного престольного праздника обители, дня памяти его основателей - преподобных Сергия и Германа Валаамских.
Предстоятель Русской православной церкви ежегодно посещает Спасо-Преображенский Валаамский монастырь в день памяти его основателей, 11 июля. В этот день обитель посетил и президент РФ Владимир Путин.
По словам патриарха, он впервые побывал на Валааме в 1969 году, и тогда казалось, что надежды на возрождение древнего монастыря, основанного еще в первые века христианства на Руси, нет. В советское время на Валааме не было монашеской жизни, восстановление монастыря началось в 1989 году.
"И Господь из пепла возродил обитель, и не просто стены монастыря, приведя Валаамский монастырь чисто внешне в состояние, которого не было даже в те славные прошлые времена, но, может быть, самое важное - обитель живет полноценной монашеской жизнью", - отметил он.
По словам патриарха, возрождение Валаама - пример того, что в конце концов "зло будет побеждено" и оно "господствует временно".
"Иногда нам действительно не хватает всей жизни, чтобы увидеть, как зло терпит поражение, а иногда все-таки мы и при жизни становимся свидетелями такой победы", - добавил он. "Преодолевая зло, которое является реальностью, человек способен возрастать, расти, бороться со злом, сеять добро и правду", - заключил патриарх.