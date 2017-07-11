Пассажиры московского метро впервые увидят премьеру "Игры престолов" под землей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьерный показ нового сезона сериала "Игра престолов" состоится в ночь с 17 на 18 июля на одной из станций московского метрополитена. В пресс-службе столичной подземки сообщили, что гости мероприятия смогут встретиться с актерами в образе героев саги, а также сфотографироваться с копией знаменитого железного трона.

"В ночь с 17 на 18 июля на одной из станций Московского метрополитена состоится показ первой серии нового сезона легендарной саги "Игра престолов", организованный совместно с "Амедиатекой". Впервые в истории премьера сериала пройдет под землей", - говорится в сообщении.

Показ станет частью проекта "Ночь в метро", в рамках которого станции московского метрополитена на одну ночь становятся площадками для просветительских мероприятий. В пресс-службе уточнили, что билеты на показ будут разыгрываться в официальных пабликах московского метрополитена, а также среди поклонников сериала.

"Мы думаем, что показ фильма в такой обстановке сможет передать ощущения причастности к происходящему на большом экране", - приводит пресс-служба слова первого заместителя начальника Московского метрополитена Романа Латыпова.

Сериал американского канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Премьера нового, седьмого сезона телесериала состоится 16 июля 2017 года.