Девочка из Подмосковья получила путевку в детсад после обращения к президенту

МОСКВА, 11 июля /ТАСС/. Двухлетняя девочка из Балашихинского округа Московской области получила путевку в детский сад № 21 после того, как ее родители обратились к президенту РФ Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Об этом говорится на официальном сайте губернатора и правительства Московской области со ссылкой на Министерство образования региона.

Сейчас приоритет в предоставлении мест в детских садах России отдается детям, достигшим трехлетнего возраста. Девочке исполнится три года в ноябре 2017 года.

"Министерство образования Московской области рассмотрело данное обращение - Вера Ивашкина получила путевку в детский сад № 21. 11 июля в управлении образования городского округа Балашиха была вручена путевка в детский сад родителям Веры Ивашкиной", - заявили в Минобразовании области.

МБДОУ "Детский сад № 21 "Лесовичок" в 3-м квартале 2017 года увеличит свою вместимость на 150 мест за счет трехэтажной пристройки площадью в 3 тыс. кв. метров. В 2015-2016 учебном году в группах дошкольного образования там обучалось 154 ребенка, согласно данным официального сайта учреждения. Сведения о 2016-2017 году не опубликованы.

10 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному правительству исчерпывающе ответить на все более 90 вопросов жителей Подмосковья, направленные в ходе прямой линии президенту РФ к 15 июня.

Подборки по проблемным темам, поступившие главе государства по прямой линии, будут переданы в ведомства и регионы, пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 июня. Обращение родителей Веры Ивашкиной не прозвучало в ходе телевизионного эфира, следует из стенограммы мероприятия.