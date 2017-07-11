Антона Носика похоронили на Востряковском кладбище

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Журналист, блогер Антон Носик похоронен во вторник на Востряковском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли около 250 человек.

Прощание проходило в Центральном доме литераторов. Туда пришло около 1,5 тыс. человек. В какой-то момент автомобильное движение по Большой Никитской было практически перекрыто.

На церемонии были друзья Носика, коллеги и почитатели, которые вспоминали о нем как о хорошем друге и приносили соболезнования его семье.

Присутствующий на церемонии прощания главный раввин России Берл Лазар отметил, что это был "человек с огромной душой". "И его душа, конечно, находится в том месте, где ей сейчас хорошо", - сказал он.

Носик умер в ночь на 9 июля. Ему был 51 год.