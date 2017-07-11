Илья Глазунов похоронен на Новодевичьем кладбище

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Народный художник СССР Илья Глазунов, скончавшийся 9 июля от остановки сердца, был похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище рядом с актером Владимиром Зельдиным.
Ранее прошло отпевание в Богоявленском соборе. Попрощаться с художником пришли сотни человек, включая его выпускников, - Глазунов был основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества.
Сын Ильи Сергеевича, художник Иван Глазунов, сообщил, что выбор места проведения отпевания его отца был очевиден. "Дорожка в Богоявленский собор в Елохове нахожена и насмолена. В моем детстве мы с отцом часто приходили сюда. Особенно на Пасху и Рождество", - поделился воспоминаниями Иван Глазунов.
За свою жизнь Илья Глазунов создал более 6 тыс. художественных работ.