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В Великобритании расследуют 2,4 тыс. смертей от заражения крови

Общество
11 июля, 16:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, июля. /ТАСС

Скандальная история связана с выдачей пациентам Национальной системы здравоохранения препаратов крови, в том числе зараженных вирусом гепатита С и вирусом иммунодефицита человека

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ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Расследование по меньшей мере 2,4 тыс. случаев гибели людей в результате заражения крови в 1970-80-х годах будет проведено в Великобритании. Об этом во вторник сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си, сообщив, что факт предстоящего расследования подтвердила премьер-министр Тереза Мэй.

Скандальная история связана с выдачей пациентам Национальной системы здравоохранения препаратов крови, в том числе зараженных вирусом гепатита С и вирусом иммунодефицита человека. Британские власти намерены проконсультироваться о форме предстоящего расследования с родственниками пациентов, умерших от заражения крови по вине медиков.

Би-би-си сообщила, что в данном случае речь идет о статусном расследовании наподобие того, которое было проведено в отношении причин гибели в 1989 году 96 человек в результате давки на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча розыгрыша Кубка Англии между клубами "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест". В апреле нынешнего года жюри присяжных признало, что футбольные болельщики погибли тогда в результате убийства, а не несчастного случая, как считалось ранее. После этого вердикта Королевская прокурорская служба (КПС) Великобритании в июне выдвинула уголовные обвинения в отношении шести человек.

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