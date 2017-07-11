Школьники из Донбасса посетили музей МЧС в Ростове-на-Дону

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Дети из Донбасса посетили музей МЧС в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Ростовской области.
"Дети и сопровождающие их взрослые в Ростове-на-Дону посетили Центр противопожарной пропаганды и общественных связей. Экскурсовод музея рассказала ребятам об истории пожарного дела, о пожарной безопасности и работе огнеборцев", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, детям показали пожарную технику и пожарное обмундирование прошлых лет, рассказали о самых крупных и разрушительных пожарах, произошедших на донской земле. "Ребята увидели диораму "Пожар в Черкесске", скульптуру Чижова "Крестьянин в беде" и многие другие экспозиции, представленные в музее", - добавил представитель регионального главка МЧС.
По завершении экскурсии пожарные продемонстрировали школьникам новейшие образцы пожарно-спасательной техники и позволили примерить боевую одежду.