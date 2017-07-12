Пресс-конференция, посвященная работе VI состава Общественной палаты. Видеотрансляция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная приоритетным направлениям деятельности Общественной палаты.
О создании эффективной платформы для диалога общества и государства, формировании "народной повестки", направленной на улучшение качества работы органов власти, усилении взаимодействия с региональными палатами расскажут секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, заместитель секретаря Общественной палаты Лидия Михеева, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Александр Ткаченко и председатель комиссии по развитию образования и науки Михаил Погосян.