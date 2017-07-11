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Право присуждать ученые степени получили около 100 вузов и научных центров

Общество
11 июля, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Ректор МГУ Виктор Садовничий при этом обратил внимание на необходимость сохранения высокого уровня защит

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Председатель Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий

Председатель Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Право присуждать собственные ученые степени на базе своих диссертационных советов получили около 100 вузов и учебных центров. Об этом во вторник заявил председатель Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий на заседании общественного совета проекта "Модернизация образования" партии "Единая Россия".

В мае было опубликовано постановление правительства РФ о формировании перечня научных организаций и вузов, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени. Положением определены критерии, которым должны удовлетворять эти организации. В частности, они должны иметь один или более диссертационных советов, а также не более 1% отмены вышестоящим органом решений диссертационных советов этой организации о присуждении ученых степеней по итогам трех лет, предшествующих году подачи заявления.

"Сначала было принято решение разрешить двум университетам с особым статусом (МГУ и СПбГУ - прим. ТАСС) попробовать создать собственные диссоветы, которые присуждают ученые степени. Предполагалась, что этот опыт будет обсужден, и затем сделаны выводы и приняты шаги по расширению этого эксперимента. Правительство недавно приняло постановление, по которому получает право присуждать степени уже около 100 университетов и научных центров, если все посчитать", - сказал Садовничий.

Это решение ректор МГУ назвал "поспешным". "Сейчас важно сохранить высокий уровень защит и не потерять доверие в мире", - подчеркнул он, добавив, что для этого необходимо разработать ряд соответствующих мер.

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Садовничий, Виктор Антонович
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