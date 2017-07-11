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Спасатели готовы к обеспечению безопасности на авиасалоне "МАКС-2017"

Общество
11 июля, 16:49 UTC+3

Спасатели провели пожарно-тактическое учения и отработали вопросы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с авиационной техникой

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения в рамках обеспечения безопасности на авиасалоне "МАКС-2017" в Жуковском. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России провели пожарно-тактическое учение на базе летно-исследовательского института имени Громова. Тренировка прошла в рамках подготовки к Международному авиационно-космическому салону "МАКС-2017", - сказали в ГУ МЧС.

По замыслу учений, неустановленные лица угнали автомобиль технической службы аэропорта и совершили столкновение с воздушным судном в районе кессонов левого крыла. В результате разлета элементов воздушного судна произошло возгорание расположенного рядом лесного массива. 

По легенде учения, в "пострадавшем" самолете находился экипаж с пассажирами, водитель авиационного заправщика успел покинуть опасную зону самостоятельно. В результате происшествия произошло воспламенение разлившегося топлива на общей площади более 1 тыс. кв. метров.

Спасатели оперативно провели эвакуацию экипажа и пассажиров "аварийного" самолета.

"Спасателям пришлось деблокировать заклинившие двери и люки воздушного судна, не допустить распространения горения на корпус самолета, принять меры к ликвидации пожара разлитого топлива и отдельных очагов горения в лесном массиве", - добавили в подмосковном главке МЧС. 

Всего в учениях было задействовано около 70 человек личного состава и более 20 единиц техники, в том числе три воздушных судна. 

В учениях также был задействован учебно-тренировочный макет самолета Ту-134, который установлен специальном полигоне.

"В рамках подготовки к "МАКС-2017" отработаны вопросы обеспечения пожарной безопасности мероприятия, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с авиационной техникой. Мы высоко оценили действия личного состава МЧС России и вспомогательных служб аэродрома, которые будут обеспечивать безопасность авиасалона, и можем судить о их готовности к проведению мероприятия", - отметили в ГУ МЧС.

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