В Адыгее рассчитывают получить из резервного фонда РФ 143 млн руб. на достройку больницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи рассчитывают на получение из резервного фонда правительства РФ около 143 млн рублей для завершения строительства лечебного корпуса и поликлиники Тахтамукайской центральной районной больницы. Об этом стало известно в ходе встречи врио главы республики Мурата Кумпилова и министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, сообщили во вторник в пресс-службе исполнительных органов государственной власти региона.

"На встрече также шла речь о возможности выделения средств из резервного фонда правительства РФ на завершение строительства нового лечебного корпуса и поликлиники Тахтамукайской ЦРБ. На это потребуется около 143 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нынешние здания стационара и поликлиники не соответствуют санитарным нормам, не хватает помещений под новые врачебные кабинеты, а здание родильного отделения требует реконструкции и расширения.

Также на встрече Кумпилов рассказал о необходимости строительства в пригороде Майкопа нового противотуберкулезного диспансера со стационаром и поликлиникой, а также обновления автопарка скорой помощи, в котором требуется заменить более трети машин.

Ранее сообщалось, что правительство России распределило семи регионам субсидии в размере 2,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в 2017 году. В список таких регионов вошла и Адыгея.