Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Адыгее рассчитывают получить из резервного фонда РФ 143 млн руб. на достройку больницы

Общество
11 июля, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Строительство нового лечебного корпуса и поликлиники Тахтамукайской центральной районной больницы потребует около 143 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи рассчитывают на получение из резервного фонда правительства РФ около 143 млн рублей для завершения строительства лечебного корпуса и поликлиники Тахтамукайской центральной районной больницы. Об этом стало известно в ходе встречи врио главы республики Мурата Кумпилова и министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, сообщили во вторник в пресс-службе исполнительных органов государственной власти региона.

"На встрече также шла речь о возможности выделения средств из резервного фонда правительства РФ на завершение строительства нового лечебного корпуса и поликлиники Тахтамукайской ЦРБ. На это потребуется около 143 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нынешние здания стационара и поликлиники не соответствуют санитарным нормам, не хватает помещений под новые врачебные кабинеты, а здание родильного отделения требует реконструкции и расширения.

Также на встрече Кумпилов рассказал о необходимости строительства в пригороде Майкопа нового противотуберкулезного диспансера со стационаром и поликлиникой, а также обновления автопарка скорой помощи, в котором требуется заменить более трети машин.

Ранее сообщалось, что правительство России распределило семи регионам субсидии в размере 2,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в 2017 году. В список таких регионов вошла и Адыгея.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна Кумпилов, Мурат Каральбиевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
3
В Абхазии убит турист из России
4
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
5
Мантуров: на ТЭС в Крыму установят российские турбины
6
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама