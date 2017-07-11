Выпущенные в дикую природу Кавказа леопарды стали частью экосистемы

СОЧИ, 11 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Переднеазиатские леопарды, рожденные в неволе и выпущенные год назад на территорию Кавказского биосферного заповедника, успешно адаптировались к жизни в дикой природе. У наблюдающих за поведением хищников ученых также есть основания надеяться, что самка Виктория готова будет в скором времени завести потомство, сообщил во вторник журналистам директор Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) Вячеслав Рожнов.

"Выпущенные из питомника в Сочи на территорию заповедника леопарды показали, что умеют охотиться на естественную добычу, естественным кормом для них являются олени и серны. Показали, что научились избегать людей, не создавать конфликтных ситуаций с человеком", - подвел Рожнов итоги первого года жизни леопардов в дикой природе.

Результаты годового мониторинга поведения леопардов показали, что один из самцов несколько раз приближался к населенным пунктам, но всегда уходил подальше в лес. "Самец Килли, согласно данным с радиоошейника, подходил к населенным пунктам, но не заходил в них и не предпринимал попыток охотиться на домашних животных", - отметил академик РАН.

По его словам, это свидетельствует о том, что леопарды полностью вписались в экосистему Кавказского заповедника. "Леопарды исчезли на Северном Кавказе более 50 лет назад, и за это время у копытных исчез страх перед ними, и сейчас хищники восстанавливают нормальное соотношение всей экосистемы. Копытные начинают избегать леопардов, и хотя это создает проблемы для хищников, это нормально", - считает Рожнов.

По данным ученых, в последние дни самка Виктория начала активно перемещаться за пределы освоенного ею за год участка. "Мы полагаем, что она находится в поисках самца, и надеемся, что скоро будет и первое потомство", - сказал Рожнов.

История возрождения леопардов на Кавказе

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе стартовала в 2007 году по инициативе президента России Владимира Путина. Ее участниками стали Минприроды России, АНО "Центр природы Кавказа", Росприроднадзор, Кавказский заповедник, Сочинский национальный парк, ИПЭЭ РАН и WWF России. Для ее развития на территории Сочинского национального парка был построен Центр восстановления леопарда на Кавказе.

Сейчас в центре обитают 12 особей этого краснокнижного животного, среди них пять годовалых котят, которые проходят обучение для последующего выпуска в дикую природу.

Три леопарда - Килли, Ахун и Виктория - были выпущены на территорию Кавказского биосферного заповедника 15 июля 2016 года. В настоящее время разрабатываются предложения по новым возможным зонам выпуска хищника в дикую природу и экологическим коридорам, необходимым для беспрепятственного перемещения леопардов. К этой работе подключились и регионы Северного Кавказа, на территории которых находится исторический ареал обитания хищников. Договоренности об этом закреплены в соглашениях о сотрудничестве, подписанных республиками Северного Кавказа с Центром природы Кавказа на инвестиционном форуме "Сочи-2017".