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Венгрия продолжит выдавать российским гостям фестиваля Sziget визы по упрощенной схеме

Общество
12 июля, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Россию на фестивале представят группы "Ленинград" и Oligarkh

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Венгрия намерена продолжить практику выдачи шенгенских виз по упрощенной схеме для российских гостей музыкального фестиваля Sziget, сообщили в посольстве Венгрии в Москве.

"Венгрия уже второй год подряд предоставляет гостям Sziget визы по упрощенной схеме, и мы планируем продолжить данную добрую практику, - сообщили венгерские дипломаты. - В соответствии с положениями соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС виза в культурных целях уже выдается по упрощенной форме, так будет и в будущем".

В посольстве Венгрии также рассчитывают, что в этом году количество российских гостей музыкального фестиваля не окажется меньше, чем годом ранее. "В прошлом году фестиваль Sziget принял более 3 тысяч российских гостей, в этом году на юбилейном фестивале мы ожидаем такое же количество гостей из РФ, - сказали венгерские дипломаты. - Посольство Венгрии в Москве традиционно оказывает поддержку обладателям билетов на фестиваль и упрощает процедуру получения визы в течение одного месяца до начала фестиваля, такая поддержка очень востребована и ценится российскими фанатами фестиваля".

В посольстве также пояснили, что большинство направляющихся на Sziget гостей из России уже воспользовались программой упрощенного получения виз. 

Официальный представитель фестиваля Sziget в России Борис Лазарев сообщил ТАСС о росте интереса российских поклонников музыки к венгерскому фестивалю: "Несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую ситуацию, а также колебания валютных курсов, в 2016 году в России был зафиксирован 40%-й рост продаж билетов на фестиваль". Он также подтвердил, что более 3 тысяч гостей из РФ в 2016 году приняли участие в фестивале, и отметил, что "это рекордный и очень позитивный показатель". "Нам очень приятно, что тысячи наших путешественников выбрали Венгрию и фестиваль Sziget для своего отпуска, и в этом году мы ожидаем еще больше российских зрителей", - подчеркнул он.

Венгерская визовая инициатива

В понедельник посольство Венгрии в Москве сообщило о готовности выдавать срочные шенгенские визы для российских гостей юбилейного фестиваля Sziget, который пройдет с 9 по 16 августа в Будапеште на острове Обуда. При предъявлении билетов на фестиваль Sziget виза для россиян будет оформлена в срочном порядке за 3 рабочих дня вместо стандартных 5 дней, при этом ее цена не будет отличаться от цены обычной визы. Кроме того, если гости фестиваля предъявят билеты на проживание в кемпинге, то им не потребуется дополнительного подтверждения проживания. Посольство также проинформировало о том, что в визовом центре Венгрии в Москве будет работать специальное окно для гостей фестиваля Sziget, однако во всех остальных случаях условия получения шенгенской визы остаются без изменений.

Фестиваль Sziget

Фестиваль Sziget, что в переводе с венгерского означает "Остров", проводится на острове Обуда в Будапеште с 1993 года, это один из крупнейших мультикультурных событий Европы, его самоназвание - "Остров Свободы". Недельный марафон музыки и искусства привлекает около 500 тысяч посетителей более чем из 100 стран. Sziget носит статус "Лучшего фестиваля Европы", он получил несколько премий European Festival Awards как лучший из крупнейших фестивалей в 2014 году и как лучший фестивальный лайн-ап в 2015-м.

Фестиваль пройдет на 50 площадках, на них выступят представители международной поп- и рок-сцены, мировых звезд электронной музыки, на огромной территории Sziget прозвучат также металл, фолк, джаз, блюз, альтернатива и классическая музыка. В рамках Sziget также пройдут театральные и цирковые выступления, перформансы, арт-инсталляции и выставки современного искусства.

На сцену XXV фестиваля Sziget выйдут Пинк, Kasabian, Пи Джей Харви, Уиз Халифа, Алекс Клэр, Пол Ван Дайк, The Pretty Reckless, Рита Ора, Two Door Cinema Club и многие другие, включая белорусскую панк-рок-группу BRUTTO. Россию на фестивале представят группа "Ленинград" Сергея Шнурова и группа Oligarkh.

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