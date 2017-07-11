Рособрнадзор усомнился в объективности школьных медалей в нескольких регионах РФ

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор поставил под вопрос объективность качества школьного образования тех субъектов федерации, где медаль получил каждый пятый выпускник.
"В этом году значительная часть средств массовой информации освещали скандал с так называемой медалисткой из Адыгеи. Вот данные по стране, это официальная статистика, которую каждый региональный министр образования отправляет в Минобрнауки. Возникает вопрос, когда каждый пятый выпускник субъекта федерации получает медаль", - сказал начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко на заседании общественного совета проекта "Модернизация образования" партии "Единая Россия".
В частности, в материалах ведомства, подготовленных к заседанию, сообщалось, что число медалистов в Карачаево-Черкессии составляет 20%, в Адыгее - 17,7%, Кабардино-Балкарии - 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае - по 16%, в Краснодарском крае - 15,6%, в Ростовской области - 14,7%. При этом число медалистов по России в субъектах в среднем составляет не более 10%, в Москве и Санкт-Петербурге - 8,9% и 7,1% соответственно.
"Мы прекрасно помним, что значит получить в советской школе медаль. Таких людей было раз два и обчелся", - заключил Семченко, отмечая редкость золотых медалей, заработанных тяжелым трудом.
В конце июня выпускница Тахтамукайской школы (Адыгея) на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей за их труд, заявила со сцены актового зала, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Это заявление получило огласку в социальных сетях.
Спецкомиссия Министерства образования и науки региона по распоряжению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова провела проверку в школе. Как сообщила пресс-служба Кумпилова, по ее результатам руководитель управления образования Тахтамукайского района Светлана Паранук была уволена с должности, дочь чиновницы добровольно сдала выданную медаль.