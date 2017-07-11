Жилищные сертификаты пострадавшим от паводка на Ставрополье начнут выдавать осенью

СТАВРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Жители Ставропольского края, потерявшие дома во время майского паводка, начнут получать жилищные сертификаты осенью 2017 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

"Список граждан, потерявших дома во время паводка и имеющих право получить ГЖС, утвердил губернатор. Это первые претенденты на жилищные сертификаты, документы направят в Москву на экспертизу. Ожидается, что уже в октябре - ноябре этого года первые жилищные сертификаты поступят в край", - уточняется в сообщении.

В первом списке граждан, претендующих на получение жилищного сертификата, 75 человек. Продолжается подготовка документов на получение сертификатов для остальных ставропольцев, потерявших дома, перечень уточняется.

Как отмечают в администрации, для получения сертификата необходимо оформить заявку, которую согласовывают МЧС и Минстрой РФ. С момента выдачи документа граждане в течение 12 месяцев смогут подобрать себе жилье в любом регионе страны.

Главной причиной майского паводка на Ставрополье стало экстремально большое за последние 50 лет количество осадков. За 10 дней почти на всей территории края выпало до трех месячных дождевых норм, что спровоцировало подъем воды в реках и подтопления в 29 населенных пунктах, ущерб превышает 2,5 млрд рублей.