Число заключенных в России за полгода сократилось на 2%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Численность заключенных в России за полгода сократилась лишь на 2%, а число содержащихся в СИЗО выросло. Об этом свидетельствуют опубликованные статистические данные ФСИН.

На 1 июля в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 617 тыс. человек - на 13 тыс. меньше, чем 1 января. При этом число заключенных сокращается равномерно: за первые три месяца оно уменьшилось на 6,5 тыс. человек.

Сокращение численности произошло в основном за счет отбывающих наказание в исправительных колониях - за полгода сидельцев там стало меньше на 14 тыс. (на 1 июля - 505 тыс.). Примерно на 10% сократилось число находящихся в тюрьмах (наиболее суровый режим) - до 1,549 тыс. человек и в колониях для несовершеннолетних - до 1,541 тыс. человек. Заключенных в колониях-поселениях стало больше на 360 человек (почти 34 тыс.). В шести колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и для тех, кому смертная казнь заменена лишением свободы, отбывало наказание 2,021 тыс. человек (за полгода добавилось 16 осужденных).

Вместе с тем почти на 1,6 тыс. выросло число находящихся под стражей: на 1 июля - почти 109 тыс. человек. Также за полгода выросло число отбывающих не связанные с лишением свободы наказания - с 417 тыс. до 460 тыс. человек. Почти на тысячу выросло число помещенных под домашний арест - с 5,4 тыс. в начале года до 6,4 тыс. на 1 июля.

На 1 января этого года число заключенных в России достигло исторического минимума - самой низкой цифры с начала века. За 16 лет это количество сократилось почти вдвое.