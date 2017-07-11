Активисты ОНФ добились ликвидации около 2,3 тыс. нелегальных свалок за полгода

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) смогли добиться закрытия в регионах около 2,3 тыс. нелегальных мусорных полигонов, сигналы о которых поступили на "Интерактивную карту свалок" за полгода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем во вторник в ТАСС.

"На "Интерактивную карту свалок" уже поступило более 10 тысяч обращений от граждан, практически по четверти от всех поступивших заявок (около 2,3 тысяч) достигнуты положительные решения. Это весомый результат, который говорит не только о популярности нашего ресурса ["Интерактивной карты свалок"], но и об эффективности работы наших активистов в региональных отделениях ОНФ", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутата Госдумы Владимира Гутенева.

По его словам, в акциях ОНФ "регулярно участвуют десятки и сотни добровольцев по всей стране, в том числе много активной молодежи". "Большинство посетителей ресурса, которые сообщают нам об обнаруженной незаконной свалке, готовы участвовать в ее ликвидации вместе со своими знакомыми. Это говорит в том числе о том, что наметился рост экологической культуры и, что отрадно, в первую очередь среди молодежи", - добавил Гутенев.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи со стартом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действует нелегальная свалка. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.