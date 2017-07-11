Медведев поздравил жителей Ингушетии с 25-летием со дня образования республики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 25-летием со дня образования Ингушетии жителей и главу республики Юнус-Бека Евкурова. Соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Уже четверть века Ингушетия развивается как самостоятельный регион в дружной семье братских народов нашей многонациональной страны. За этот небольшой по историческим меркам отрезок времени здесь произошли заметные изменения в экономике, успешно реализуется немало инвестиционных проектов в промышленности и АПК, строительном комплексе. Возводятся новые школы, детские сады, поликлиники, дома культуры, благоустроенное жилье", - говорится, в частности, в телеграмме.

Глава правительства отметил рост и преображение столицы Ингушетии города Магас. "С каждым годом он привлекает все большее число туристов, которые ценят кавказское гостеприимство, уникальные культурные традиции, ингушский фольклор", - добавил премьер.

Республика Ингушетия была образована в 1992 году, до тех пор ее территория входила в состав Чечено-Ингушетии.