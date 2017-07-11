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Маршрут плавучего университета изменен из-за сложной ледовой обстановки в Арктике

Общество
11 июля, 19:15 UTC+3 БАРЕНЦЕВО МОРЕ МОРЕ 11, июля. /ТАСС

Судно, минуя Новую Землю, напрямую пойдет к западной части архипелага Земля Франца-Иосифа

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БАРЕНЦЕВО МОРЕ, 11 июля. /ТАСС/. Маршрут Арктического плавучего университета-2017 (АПУ) на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" изменен в связи со сложной ледовой обстановкой в Баренцевом море. Судно, минуя Новую Землю, напрямую пойдет к западной части архипелага Земля Франца-Иосифа, передает корреспондент ТАСС.

"Изменение маршрута обусловлено сложной ледовой обстановкой между мысом Желания на севере Новой Земли и Землей Франца-Иосифа, что создает опасность невыполнения запланированных работ по забору проб воды по определенной линии в различных точках. Завтра мы подойдем к заливу Русская Гавань Новой Земли, от которого пойдем до острова Сальма", - сказал ТАСС руководитель экспедиции Константин Зайков.

Через три дня "Профессор Молчанов" достигнет Земли Александры - самого западного острова Земли Франца-Иосифа. Таким образом, маршрут пройдет в обратном порядке от запланированного: от западной и юго-западной части архипелага к его северной и восточной частям. Гидрологические исследования от Земли Франца-Иосифа до мыса Желания будут проводиться на обратном пути, как и работа на Оранских островах и Новой Земле.

В ходе экспедиции запланированы метеорологические, гидрохимические, геологические исследования, исследования фауны моря и суши, а также почв. В экспедиции принимает участие 58 человек, из них 30 - студенты российских и зарубежных вузов.

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