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В Вашингтоне пройдет Симпозиум по последствиям изменений ледовой обстановки в Арктике

Общество
11 июля, 20:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июля. /ТАСС

От российской стороны в мероприятии будет участвовать вице-президент Международного арктического научного комитета профессор Владимир Павленко

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ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Седьмой Симпозиум по воздействию изменений ледовой обстановки на морские операции в Арктике пройдет 17-22 июля в Вашингтоне при участии российской стороны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольства России в Вашингтоне.

"От российской стороны участие примет вице-президент Международного арктического научного комитета, научный руководитель Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН д.э.н. проф.. Владимир Ильич Павленко", - говорится в заявлении.

"Помимо участия в симпозиуме, В. И. Павленко планирует провести встречи с руководством арктических программ Национальной академии наук США и Национального научного фонда США", - также указали в посольстве.

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