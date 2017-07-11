В Вашингтоне пройдет Симпозиум по последствиям изменений ледовой обстановки в Арктике

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ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Седьмой Симпозиум по воздействию изменений ледовой обстановки на морские операции в Арктике пройдет 17-22 июля в Вашингтоне при участии российской стороны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольства России в Вашингтоне.
"От российской стороны участие примет вице-президент Международного арктического научного комитета, научный руководитель Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН д.э.н. проф.. Владимир Ильич Павленко", - говорится в заявлении.
"Помимо участия в симпозиуме, В. И. Павленко планирует провести встречи с руководством арктических программ Национальной академии наук США и Национального научного фонда США", - также указали в посольстве.