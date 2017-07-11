Пучков: в РФ в I полугодии ликвидировано более 100 крупномасштабных ЧС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. МЧС России совместно с другими службами в первом полугодии этого года ликвидировало более 100 крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Эти данные привел глава МЧС России Владимир Пучков на рабочей встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме, сообщает пресс-служба МЧС.

"За шесть месяцев этого года в стране ликвидированы более 100 крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, которые потребовали совместной работы федерального центра, соответствующих служб регионов, взаимодействия и поддержки органов местного самоуправления", - цитирует слова министра пресс-служба МЧС.

Пучков отметил, что сейчас во многих регионах страны неустойчивая погода. "Наши службы работают в очень непростых условиях. При этом показатели профессиональной деятельности пожарных, спасателей, всех наших специалистов, положительные", - сообщил министр. Он пояснил, что уменьшено число техногенных пожаров, количество пострадавших людей, уменьшены материальные потери от пожаров на всех видах объектов, включая жилье, социальную инфраструктуру, объекты экономики, социально значимые объекты. "Минус 5,9% - это хороший тренд", - сказал министр.

Он подчеркнул, что во многом такая работа возможна благодаря поддержке депутатского корпуса, который позволил сформировать современную действующую нормативно-правовую базу.

Депутаты задали министру ряд вопросов. Они касались, в том числе, развития программы АПК "Безопасный город", социального обеспечения сотрудников ведомства, выделения им жилья и снабжения современной надежной экипировкой.