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Минздрав РФ централизует закупку лекарств для пациентов с редкими болезнями

Общество
11 июля, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Речь идет об орфанных заболеваниях, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ планирует уже в 2017 году централизовать закупку препаратов для лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме под руководством Виктора Пинского.

"Нам очень помогла встреча председателя Совета Федерации с (премьер-министром) Дмитрием Анатольевичем Медведевы на эту тему. Мы надеемся, что хотя бы часть орфанных заболеваний в этом году удастся передать на федеральный уровень", - приводит пресс-служба единоросов слова министра.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известно около 7 тысяч разновидностей таких болезней. Из федерального бюджета в РФ финансируются лекарства для заболеваний, входящих в федеральную программу "Семь нозологий", еще 24 нозологии - ответственность регионов. По словам министра, по трем заболеваниям из этих 24 видов лечение каждого больного обходится региону в сумму около 100 млн в год.

"Есть регионы, которые концентрируют этих больных. Это просто другой уровень заболеваемости. Регионы не могут справиться. Дошло до того, что Псковская область покупает квартиры в Москве семьям с такими больными, чтобы Москва брала на себя обязательства. Поэтому мы поддерживаем инициативу спикера (Валентины Матвиенко - прим. ТАСС). И если мы идем единым фронтом, у нас будет больше надежды на успех", - отметила министр.

Зарплаты врачей

Участники заседания внутрифракционной группы обсудили также проблему зарплат медработников.

"Сегодня выйти на более или менее приличную зарплату получается у тех медработников, которые работают за себя и за того парня - на несколько ставок. Все понимают, что это - не нормальная ситуация. Слишком дорогая цена у переработок врача: они могут стоить пациенту жизни", - считает Пинский.

Министр здравоохранения отметила, что уже в четвертом квартале 2017 года зарплаты врачей должны выйти на показатели 180% средней по экономике, 90% - для среднего медперсонала и 80% - для младшего. "Мы ориентируемся по среднеарифметической сумме - 36,7 тысячи рублей", - сказала Скворцова.

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