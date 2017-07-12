Совфед обсудит закон о пенсиях для подкидышей и об иностранных инвестициях в Крыму

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МОСКВА, 12 июля./ТАСС/. Совет Федерации в среду на пленарном заседании обсудит законы об иностранных инвестициях в Крыму, а также о внесении в перечень получателей социальной пенсии по потере кормильца детей-сирот, родители которых неизвестны. Кроме того, в повестке дня - закон о налоговых льготах для развития туризма на Дальнем Востоке.
Изменения в законы об иностранных инвестициях в РФ и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, касаются установления порядка применения законодательства РФ об иностранных инвестициях на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Изменения в Налоговый кодекс РФ предусматривают создание благоприятных условий для реализации туристско-рекреационной деятельности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Законом предлагается предоставление ставки 0% по налогу на прибыль для компаний, которые занимаются туристическим бизнесом на территории краев и областей, входящих в ДФО.
Нулевая ставка налога применяется, если доходы организации от осуществления туристско-рекреационной деятельности составляют не менее 90% от ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Предлагаемая льгота по уплате налога на прибыль организаций будет носить временный характер и применяться до 31 декабря 2022 года.
Кроме того, сенаторы обсудят закон о социальной пенсии для подкидышей. Согласно закону, дети, оба родителя которых неизвестны, будут включены в перечень граждан, имеющих право на получение пенсии. Сейчас ее получают дети, у которых в свидетельстве о рождении есть какие-то записи о родителях. Законом вводится новый вид социальной пенсии - "пенсия детям, оба родителя которых неизвестны", ее размер составляет 10 тыс. 68,53 рублей.
В рамках правительственного часа перед сенаторами с докладом об особенностях отбывания наказания осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами в исправительных учреждениях на территории РФ выступит министр юстиции Александр Коновалов.