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Дума рассмотрит проект о продлении на год срока замены иностранных водительских прав

Общество
12 июля, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Изменения предусматривается внести в закон "О безопасности дорожного движения" и КоАП РФ

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором, основном, чтении законопроект, которым продлевается еще на год - до 1 июня 2018 года - предельный срок обмена иностранных водительских прав на российские для работы профессиональным шофером на территории РФ. Его авторами выступили депутаты фракции "Единая Россия", в том числе глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и первый зампред комитета палаты по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, а также глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

Изменения предусматривается внести в закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс РФ об административных правонарушениях. В пояснительной записке авторы напоминают, что в 2013 году в России был приняты нормы, запрещающие работать водителями лицам, которые не имеют выданных в РФ водительских удостоверений, а с 1 июня 2017 года в вступило в силу требование о запрете допуска к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. При этом обязательным условием обмена водительских прав является сдача трех экзаменов: одного теоретического и двух практических (на автодроме и в условиях городского движения).

В российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном граждане Белоруссии. Подавляющее большинство таких компаний расположено в Смоленской, Брянской областях и в Московском регионе. На практике оказалось, что в подразделениях Госавтоинспекции этих регионов отсутствует необходимая материально-техническая база для сдачи экзамена водителя-международника. В этой связи депутаты предложили перенести срок завершения обмена иностранных водительских прав до 1 июня 2018 года.

Ко второму чтению законопроекта поступила поправка, авторами которой выступили представители всех думских фракций, в том числе руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер справороссов Сергей Миронов, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев (ЛДПР), а также член Совета Федерации Константин Косачев.

В соответствии с этой поправкой норма о запрете работать водителями на основании иностранных водительских прав "не распространяется на граждан Киргизии, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального". В конституции Киргизской Республики закреплено, что русский язык употребляется в этом государстве в качестве официального.

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Персоны
Лысаков, Вячеслав Иванович Москвичев, Евгений Сергеевич Калашников, Леонид Иванович (политик)
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КПРФ "Единая Россия"
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