Патриаршее богослужение в День апостолов Петра и Павла пройдет в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Торжественное богослужение, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пройдет в среду, в День апостолов Петра и Павла, в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Предстоятель Русской Православной церкви приедет в город после поездки на Валаам, где он накануне совершил праздничную Божественную литургию в Валаамском монастыре по случаю дня памяти его основателей - преподобных Сергия и Германа Валаамских. 12 июля отмечается в Санкт-Петербурге как престольный праздник Петропавловского собора.

"В престольный праздник императорского Петропавловского собора - 12 июля - божественную литургию возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, - рассказали ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии. - Предстоятелю сослужат митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и архиереи Санкт-Петербургской митрополии".

Петропавловский собор

Торжественное богослужение в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла является традицией для Санкт-Петербурга, это один из значимых христианских праздников, который завершает Петров пост. Он был установлен в память перенесения мощей святых апостолов Петра и Павла в Риме в 258 году. Петр Великий, основатель города, посвятил этим апостолам первый храм, заложенный в новой столице.

Петропавловский собор строился по проекту итальянского архитектора Доменико Трезини больше двадцати лет - с 1712 по 1733 год. В 1742 году он был освящен Русской Православной церковью и до 1858 года сохранял статус кафедрального, уступив затем этот статус Исаакиевскому собору. С 1919 по 2000 годы богослужения в этом храме не проводились. С 1922 года собор стал частью Музея революции, в 1930-х годах его приспособили под склад Центральной книжной палаты, в 1954 году - передали в комплекс Государственного музея истории города, в который он входит и сейчас. С 1990-х годов здесь регулярно служат панихиды по российским императорам, а с 2000 года - совершаются богослужения.

Петр I придал этому храму статус официальной усыпальницы российской императорской семьи. Здесь похоронены все российские императоры и императрицы.

"Петровские дни"

День апостолов Петра и Павла отмечается в Санкт-Петербурге разнообразными выставками, концертами и образовательными проектами, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. В Петропавловской крепости пройдет гала-концерт III Международного фестиваля духовной музыки "Петровские дни", который объединил любительские, церковные и детские хоровые коллективы. В государственном музее- памятнике "Исаакиевский собор" Концертный хор Санкт-Петербурга исполнит произведения Рахманинова, а в городских библиотеках откроются выставки, рассказывающие о празднике. Для школьников организованы виртуальные экскурсии, которые знакомят с достопримечательностями Санкт-Петербурга, хранящими память о первоверховных апостолах.