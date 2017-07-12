Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России вступили в силу новые правила перевозки детей

Общество
12 июля, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В частности, новые правила предусматривают категорический запрет на оставление детей младше семи лет одних в салоне автомобиля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новые правила перевозки детей вступили в силу. Теперь детей до семи лет нельзя оставлять одних в машинах, а после семи лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресел. При этом инспекторы ГАИ, рассчитывая на порядочность родителей, обещают дополнительно не проверять возраст детей.

Запрет на оставление ребенка в машине

Как сообщил заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин, новые правила предусматривают категорический запрет на оставление детей младше семи лет одних в салоне автомобиля. "В случае непосредственного выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше семи лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица, либо поступление информации по данному факту из других источников, принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности по статье 12.19 КоАП ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств")", - сказал он.

Если данное правонарушение будет зафиксировано в городах федерального значения, Москве или Санкт-Петербурге, то нарушителю грозит штраф в 2,5 тыс. рублей.

Замглавы ГИБДД заверил, что возраст ребенка никто перепроверять не будет. "Мы считаем, что и сотрудники порядочные, и взрослые, которые перевозят детей, тоже люди честные", - добавил он.

Перевозка ребенка на заднем сиденье машины

Новые правила также разрешают перевозить ребенка от семи лет на заднем сиденье автомобиля или в кабине грузовой машины, где предусмотрены ремни безопасности, как в автокресле, так и с использованием ремней безопасности. При этом перевозка на переднем сиденье легкового автомобиля может по-прежнему осуществляться только с использованием детского автокресла, соответствующего весу и росту ребенка.

"Вместе с этим, из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском автокресле даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование недетского автокресла, а штатных ремней безопасности", - отметили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что теперь также запрещается провозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена статьей 12.23 КоАП ("Нарушение правил перевозки людей"), которая предполагает штраф в 3 тыс. рублей.

Новые правила, уверены в ГИБДД, будут способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
2
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
3
В России вступили в силу новые правила перевозки детей
4
Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с адвокатом из России
5
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства на трассе Ростов - Таганрог
Темы дня
Реклама