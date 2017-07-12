В России вступили в силу новые правила перевозки детей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новые правила перевозки детей вступили в силу. Теперь детей до семи лет нельзя оставлять одних в машинах, а после семи лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресел. При этом инспекторы ГАИ, рассчитывая на порядочность родителей, обещают дополнительно не проверять возраст детей.

Запрет на оставление ребенка в машине

Как сообщил заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин, новые правила предусматривают категорический запрет на оставление детей младше семи лет одних в салоне автомобиля. "В случае непосредственного выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше семи лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица, либо поступление информации по данному факту из других источников, принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности по статье 12.19 КоАП ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств")", - сказал он.

Если данное правонарушение будет зафиксировано в городах федерального значения, Москве или Санкт-Петербурге, то нарушителю грозит штраф в 2,5 тыс. рублей.

Замглавы ГИБДД заверил, что возраст ребенка никто перепроверять не будет. "Мы считаем, что и сотрудники порядочные, и взрослые, которые перевозят детей, тоже люди честные", - добавил он.

Перевозка ребенка на заднем сиденье машины

Новые правила также разрешают перевозить ребенка от семи лет на заднем сиденье автомобиля или в кабине грузовой машины, где предусмотрены ремни безопасности, как в автокресле, так и с использованием ремней безопасности. При этом перевозка на переднем сиденье легкового автомобиля может по-прежнему осуществляться только с использованием детского автокресла, соответствующего весу и росту ребенка.

"Вместе с этим, из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском автокресле даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование недетского автокресла, а штатных ремней безопасности", - отметили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что теперь также запрещается провозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена статьей 12.23 КоАП ("Нарушение правил перевозки людей"), которая предполагает штраф в 3 тыс. рублей.

Новые правила, уверены в ГИБДД, будут способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности.