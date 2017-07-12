В России вступили в силу новые правила перевозки детей

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новые правила перевозки детей вступили в силу. Теперь детей до семи лет нельзя оставлять одних в машинах, а после семи лет можно перевозить на заднем сиденье без автокресел. При этом инспекторы ГАИ, рассчитывая на порядочность родителей, обещают дополнительно не проверять возраст детей.
Как сообщил заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин, новые правила предусматривают категорический запрет на оставление детей младше семи лет одних в салоне автомобиля. "В случае непосредственного выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше семи лет в стоящем транспортном средстве без совершеннолетнего лица, либо поступление информации по данному факту из других источников, принимается решение о привлечении водителя к административной ответственности по статье 12.19 КоАП ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств")", - сказал он.
Если данное правонарушение будет зафиксировано в городах федерального значения, Москве или Санкт-Петербурге, то нарушителю грозит штраф в 2,5 тыс. рублей.
Замглавы ГИБДД заверил, что возраст ребенка никто перепроверять не будет. "Мы считаем, что и сотрудники порядочные, и взрослые, которые перевозят детей, тоже люди честные", - добавил он.
Новые правила также разрешают перевозить ребенка от семи лет на заднем сиденье автомобиля или в кабине грузовой машины, где предусмотрены ремни безопасности, как в автокресле, так и с использованием ремней безопасности. При этом перевозка на переднем сиденье легкового автомобиля может по-прежнему осуществляться только с использованием детского автокресла, соответствующего весу и росту ребенка.
"Вместе с этим, из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском автокресле даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование недетского автокресла, а штатных ремней безопасности", - отметили в Госавтоинспекции.
В ГИБДД добавили, что теперь также запрещается провозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена статьей 12.23 КоАП ("Нарушение правил перевозки людей"), которая предполагает штраф в 3 тыс. рублей.
Новые правила, уверены в ГИБДД, будут способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности.