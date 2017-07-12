В Белгородской области отметят 74-ю годовщину танкового сражения под Прохоровкой

БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Ежегодное театрализованное мероприятие "Третье ратное поле России", которое пройдет в среду в поселке Прохоровка Белгородской области, соберет несколько тысяч зрителей. Мероприятие посвящено 74-й годовщине одного из крупнейших в истории сражений с применением бронетанковой техники, которое произошло здесь во время Великой Отечественной войны.

"Памятные мероприятия в честь танкового сражения под Прохоровкой проводятся ежегодно. Как правило, в них принимают участие несколько тысяч человек", - рассказали ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Мероприятие начнется с торжественного митинга и возложения цветов к памятнику советским воинам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Далее гостей мероприятия ждет демонстрация бронетанковой техники и показательные выступления военнослужащих танковой дивизии, развернутой в городе Валуйки.

Кроме того, в программе значится концерт творческих коллективов Белгородской области, также на площадке будет работать мобильный пункт отбора граждан на службу по контракту в Вооруженные силы РФ.

Двенадцатого июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями, в котором с обеих сторон участвовало до 1,2 тыс. танков и самоходных орудий. Обе стороны понесли огромные потери. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800, немцы лишились 300 танков из 400. Таким образом, советские войска разгромили самую мощную ударную группировку немцев, и основные силы противника перешли к обороне.

В январе текущего года на территории музея-заповедника "Прохоровское поле" был торжественно открыт музей бронетанковой техники, в котором представлены экспонаты, отражающие историю мирового танкостроения, в том числе макет танка Леонардо Да Винчи и макет знаменитого T-34 в разрезе, а также уменьшенная копия завода "Уралмаш", который в годы Великой Отечественной войны произвел более 6 тыс. танков. В музейный комплекс также входит танкодром под открытым небом, где и пройдет показательное выступление военнослужащих.