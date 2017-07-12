В Белгородской области отметят 74-ю годовщину танкового сражения под Прохоровкой

СМИ: "Зенит" отказался продавать футболиста Нету в "Валенсию" за €5 млнСпорт 12 июля, 2:09
"Известия": Москву признали самым комфортным городом для жизни в РоссииОбщество 12 июля, 1:47
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕМеждународная панорама 12 июля, 1:13
В России вступили в силу новые правила перевозки детейОбщество 12 июля, 0:27
Бой с Макгрегором станет для Мэйуэзера последним в карьереСпорт 12 июля, 0:10
"Есть положительные сдвиги": завершился второй день женевских переговоров по СирииМеждународная панорама 11 июля, 23:51
Перегудов: объединение коммерческих прав со стадионом наиболее выгодно ФК "Динамо"Спорт 11 июля, 23:45
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операцииАрмия и ОПК 11 июля, 23:09
Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрелаПолитика 11 июля, 22:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Ежегодное театрализованное мероприятие "Третье ратное поле России", которое пройдет в среду в поселке Прохоровка Белгородской области, соберет несколько тысяч зрителей. Мероприятие посвящено 74-й годовщине одного из крупнейших в истории сражений с применением бронетанковой техники, которое произошло здесь во время Великой Отечественной войны.
"Памятные мероприятия в честь танкового сражения под Прохоровкой проводятся ежегодно. Как правило, в них принимают участие несколько тысяч человек", - рассказали ТАСС в пресс-службе областного правительства.
Мероприятие начнется с торжественного митинга и возложения цветов к памятнику советским воинам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Далее гостей мероприятия ждет демонстрация бронетанковой техники и показательные выступления военнослужащих танковой дивизии, развернутой в городе Валуйки.
Кроме того, в программе значится концерт творческих коллективов Белгородской области, также на площадке будет работать мобильный пункт отбора граждан на службу по контракту в Вооруженные силы РФ.
Двенадцатого июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями, в котором с обеих сторон участвовало до 1,2 тыс. танков и самоходных орудий. Обе стороны понесли огромные потери. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800, немцы лишились 300 танков из 400. Таким образом, советские войска разгромили самую мощную ударную группировку немцев, и основные силы противника перешли к обороне.
В январе текущего года на территории музея-заповедника "Прохоровское поле" был торжественно открыт музей бронетанковой техники, в котором представлены экспонаты, отражающие историю мирового танкостроения, в том числе макет танка Леонардо Да Винчи и макет знаменитого T-34 в разрезе, а также уменьшенная копия завода "Уралмаш", который в годы Великой Отечественной войны произвел более 6 тыс. танков. В музейный комплекс также входит танкодром под открытым небом, где и пройдет показательное выступление военнослужащих.