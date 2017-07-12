На Всероссийском молодежном форуме "Таврида" открылась смена художников

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Вторая образовательная смена Всероссийского молодежного образовательного форма "Таврида" стартовала 11 июля на Бакальской косе в Крыму, куда из разных уголков России приехали молодые художники, скульпторы и искусствоведы, сообщила во вторник пресс-служба форума.
"11 июля на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" состоялось открытие второй смены, которая объединила со всей страны молодых художников, скульпторов и искусствоведов, впервые к образовательной программе присоединились фотохудожники. По традиции в этот день состоялась торжественная церемония открытия смены", - говорится в сообщении.
Собравшихся приветствовал скульптор Андрей Ковальчук, который подчеркнул, что "Таврида" - это, прежде всего, взаимодействие и взаимопонимание". Он выразил мнение, что они с каждым днем будут только усиливаться, и "в этом залог успеха проводимого форума".
Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы: дизайн и архитектуру, литературу, изобразительное искусство и музыку, кино и мультипликацию, журналистику, а также музейное дело и преподавание истории. Соответственно каждому направлению проводится восемь тематических смен форума.
Первая образовательная смена "Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты" прошла с 3 по 9 июля.