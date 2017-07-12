Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Грозном и в Гудермесе построят два новых железнодорожных вокзала

Общество
12 июля, 8:15 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 12, июля. /ТАСС

Здание старого вокзала в столице Чеченской Республики будет снесено

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Два новых железнодорожных вокзала будут построены в Чечне - в Грозном и в Гудермесе. Об этом сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталий Вотолевский на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в столице республики.

"В Гудермесе работа по строительству уже ведется, а концепция железнодорожного вокзала в Грозном согласована с главным архитектором. Общая площадь вокзала составит около 3 тыс. кв. м. Будет также внедрена технология управления инженерными системами, современная звуковая система. Словом, все новое, что в РЖД стали применять к 2017 году, будет и в Грозном", - сказал Вотолевский.

Он добавил, что здание старого вокзала будет снесено.

"Я сразу же проведу совещание по началу проектирования прямо завтра. Поскольку это новое строительство, старое здание сносим. На этом же месте будет новое. Планируем выйти на строительство вокзала после госэкспертизы к весне 2018 года, будем спешить", - отметил Вотолевский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
2
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
3
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Сын Трампа назвал встречу с юристом из РФ потерей времени
7
В России вступили в силу новые правила перевозки детей
Темы дня
Реклама