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Кабмин предлагает штрафовать за строительство в охраняемых природных зонах

Общество
12 июля, 8:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Правительство предлагает наказывать должностных лиц штрафом в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение внести в Госдуму законопроект, который направлен на повышение эффективности профилактики правонарушений в сфере управления особо охраняемыми территориями. Распоряжение о внесении, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано в среду на сайте правительства.

Правительство предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой нормой, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление земельного или лесного участка либо водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, за выдачу разрешений на ведение деятельности, в том числе строительства, запрещенной на таких территориях и в их охранных зонах, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

"Законопроект направлен на <...> обеспечение сохранности природных комплексов и культурно-исторических объектов, расположенных на этих территориях", - отмечается в справке к документу.

За такие правонарушения в отношении должностных лиц предусматриваются санкции в виде административного штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Кроме того, выдача незаконных разрешений на ведение деятельности может грозить дисквалификацией выдавшего разрешение на срок от шести месяцев до одного года.

Предлагается также увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за совершение подобных правонарушений до трех лет.

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