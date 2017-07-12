Место для строительства новых домов жителей поселка Тухард определено в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Строительство новых жилых домов в аварийном арктическом поселке Тухард (Красноярский край) будет вестись в 500-700 метрах от места нынешнего расположения района, это согласовано с жителями. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель главы Таймырского муниципального района Сергей Шаронов.

"Место для нового жилого района с жителями поселка уже обсудили, все прошло в рамках схода граждан с главой Таймыра. Располагаться новый район будет в 500-700 метров от сегодняшнего места. После переселения жителей освобожденные помещения будут снесены", - сказал он.

В этом году на месте строительства площадки запланированы проектные работы, геологические, экологические и гидрологические изыскания. Также у застройщика будет принят план типовой квартиры, по которому и будут строиться дома в населенном пункте.

Практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.

Представители коренных малочисленных народов в прошлом веке селились рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.

Ранее сообщалось, что инвестиции в строительство нового жилья аварийного арктического поселка Тухард в Красноярском крае составят около 300 млн рублей. Это средства "Норникеля", бюджета Таймырского района и Енисейского объединенного банка. Соглашение об этом было подписано в апреле на Красноярском экономическом форуме. В настоящий момент в поселке проживает порядка 800 человек.