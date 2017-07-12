Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Место для строительства новых домов жителей поселка Тухард определено в Красноярском крае

Общество
12 июля, 9:14 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, июля. /ТАСС

Необходимость строительства новых домов вызвана тем, что в настоящее время практически весь жилой фонд поселка находится в аварийном состоянии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Поселок Тухард

Поселок Тухард

© Денис Кожевников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Строительство новых жилых домов в аварийном арктическом поселке Тухард (Красноярский край) будет вестись в 500-700 метрах от места нынешнего расположения района, это согласовано с жителями. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель главы Таймырского муниципального района Сергей Шаронов.

"Место для нового жилого района с жителями поселка уже обсудили, все прошло в рамках схода граждан с главой Таймыра. Располагаться новый район будет в 500-700 метров от сегодняшнего места. После переселения жителей освобожденные помещения будут снесены", - сказал он.

В этом году на месте строительства площадки запланированы проектные работы, геологические, экологические и гидрологические изыскания. Также у застройщика будет принят план типовой квартиры, по которому и будут строиться дома в населенном пункте.

Практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых бочках и балках, которые ранее были построены для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.

Представители коренных малочисленных народов в прошлом веке селились рядом с объектами "Норильскгазпрома" (дочерняя компания ГМК "Норникель"), что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором по сей день нет социальных объектов, учреждений культуры и образования.

Ранее сообщалось, что инвестиции в строительство нового жилья аварийного арктического поселка Тухард в Красноярском крае составят около 300 млн рублей. Это средства "Норникеля", бюджета Таймырского района и Енисейского объединенного банка. Соглашение об этом было подписано в апреле на Красноярском экономическом форуме. В настоящий момент в поселке проживает порядка 800 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе сына Трампа
2
Застреливший жену под Ростовом бывший полицейский признал свою вину
3
В Москве и области ожидаются гроза с градом
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
Темы дня
Реклама