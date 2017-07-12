Школу для арктического поселка построят на Таймыре вместо сгоревшей три года назад

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КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Школа для поселка Усть-Авам за 172,5 млн рублей будет построена в 2019 году вместо сгоревшей три года назад. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель главы Таймырского муниципального района Сергей Шаронов.
"В 2017 году начнется строительство новой школы взамен сгоревшей. Согласно контракту, строительство школы в Усть-Аваме закончится в 2019 году. Финансируются работы из краевого и районного бюджетов в размере 172,5 млн рублей", - сказал он.
Сейчас старшеклассники учатся в районном центре - в Дудинке - по прямой в 300 километрах от Усть-Авама. Дети из младших классов вынуждены учиться в помещении местного детского сада, где созданы соответствующие условия.
Площадь новой школы составит 1,5 тыс. кв. м, она рассчитана на 100 мест. Для поселка, в котором живет 500 человек, она является одним из важнейших социальных объектов.
Школа в Усть-Аваме сгорела в ночь на 14 апреля 2014 года. Сильный ветер помешал тушению огня, однако местные жители сумели вынести из здания почти все имущество. На момент ЧП в поселке учились 87 школьников.