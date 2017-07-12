ЕР вносит законопроект о штрафах за отказ удалять противоправную информацию в соцсетях

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских вносят в среду на рассмотрение палаты законопроект о штрафах в размере 3-5 млн рублей для граждан за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях.

Поправки инициированы в качестве "ответа на вызовы современности, а именно распространение недостоверных, противоправных и порочащих честь и достоинство сведений в социальных сетях", сказал журналистам Боярский.

Он уточнил, что он и его коллеги "взяли за основу опыт зарубежных коллег, а именно парламентариев ФРГ". "Ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации составит от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 млн рублей", - подчеркнул парламентарий.

По словам Боярского, законопроект не предполагает создания какого-то нового регулирующего органа. "По сути, следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами пользователи, и операторы крупных соцсетей, которые существуют сегодня и действуют на территории РФ, в соответствии с нашими предложениями должны будут создать круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которая должна будет быть заблокирована в течение суток", - изложил он содержание инициативы.

"Также оператору вменяется обязательство по накоплению и хранению таких жалоб, с тем чтобы это впоследствии могло стать предметом для судебных разбирательств", - добавил политик.

Зарубежный опыт

Со своей стороны первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев подтвердил, что законопроект обсуждался во фракции. "Фракция уведомлена о внесении соответствующего законопроекта, мы сочли его чрезвычайно интересным", - сказал он журналистам.

"Да, устанавливаются очень высокие и реально ощутимые штрафы за распространение противоправного контента. Но мы видим, что небольшие штрафы на сегодня не останавливают людей от распространения клеветы, от разжигания социальной, национальной или религиозной розни, потому что зачастую проплаты этого контента оказываются в десятки раз выше, чем штрафы", - констатировал представитель руководства единороссов.

"Нам показалось интересным, что авторы при подготовке законопроекта использовали опыт Бундестага, цитадели европейской демократии, где установлены именно такие высокие штрафы, именно во столько раз превосходящие среднюю зарплату в Германии за неудаление противоправного контента", - пояснил Исаев. "Поэтому мы рассчитываем, что сторонники европейских ценностей как среди политиков, так и среди СМИ поддержат данный законопроект", - заключил он.