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МЧС эвакуирует на лечение в Москву и Петербург троих детей из Ростова-на-Дону

Общество
12 июля, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Летающий госпиталь МЧС оснащен специальным медицинским оборудованием

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спецборт МЧС России проведет санитарно-авиационную эвакуацию в Москву и Санкт-Петербург троих тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня из Санкт-Петербурга вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России, который осуществит санитарно- авиационную эвакуацию тяжелобольных детей из Ростова-на- Дону в Санкт-Петербург и Москву. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

Летающий госпиталь МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

"На протяжении всего рейса маленьких пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что двое детей будут доставлены в Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова города Санкт-Петербурга, а один - в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве.

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