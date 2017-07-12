Российскую вакцину от Эболы отправляют в Гвинею

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от лихорадки Эбола, разработанной в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в среду, 12 июля, будет отправлена в Республику Гвинея. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"12 июля состоится первый этап отправки оборудования и вакцины для профилактики лихорадки Эбола на пострегистрационные исследования в Гвинейскую Республику", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что "в общей сложности учеными Федерального центра было произведено более тысячи доз вакцины".

Российская вакцина "Гам-Эвак Комби" - первая в мире официально зарегистрированная и разрешенная для клинического применения для профилактики геморрагической лихорадки, вызываемой вирусом Эбола.

По оценке министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, российская вакцина доказала свою эффективность, у нее практически нет побочных действий.

Презентация российских вакцин ("Гам-Эвак" и "Гам-Эвак Комби") Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоялась в Женеве 15 февраля.