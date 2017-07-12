Российскую вакцину от Эболы отправляют в Гвинею

Субсидии под киль: что может грозить малым и средним рыбопромысловым предприятиям АрктикиЭкономика и бизнес 12 июля, 11:30
Правоохранительные органы РФ получили данные по болельщикам из 27 стран перед КК-2017Спорт 12 июля, 11:21
Онлайн-конференция "Финансовая господдержка предпринимателей"Онлайн-конференции 12 июля, 11:20
Минфин предложил распространить действие ЕГАИС на лекарстваЭкономика и бизнес 12 июля, 11:15
"Лаборатория Касперского" опровергла обвинения в причастности к кибершпионажуЭкономика и бизнес 12 июля, 11:15
Пумпянский: стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть сдан уже в октябре-ноябреСпорт 12 июля, 11:08
Совфед освободил от должности главу комитета по обороне Виктора ОзероваПолитика 12 июля, 10:59
Боксер Пакьяо сообщил о намерении продолжить карьеруСпорт 12 июля, 10:59
Федерация бокса России взялась за профессионалов: дисциплина включена в реестр МинспортаСпорт 12 июля, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от лихорадки Эбола, разработанной в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в среду, 12 июля, будет отправлена в Республику Гвинея. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
"12 июля состоится первый этап отправки оборудования и вакцины для профилактики лихорадки Эбола на пострегистрационные исследования в Гвинейскую Республику", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что "в общей сложности учеными Федерального центра было произведено более тысячи доз вакцины".
Российская вакцина "Гам-Эвак Комби" - первая в мире официально зарегистрированная и разрешенная для клинического применения для профилактики геморрагической лихорадки, вызываемой вирусом Эбола.
По оценке министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, российская вакцина доказала свою эффективность, у нее практически нет побочных действий.
Презентация российских вакцин ("Гам-Эвак" и "Гам-Эвак Комби") Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоялась в Женеве 15 февраля.