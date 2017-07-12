Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: ассоциация русской прессы объединяет всех, кому дороги русский язык и культура

Общество
12 июля, 11:35 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, июля. /ТАСС

По словам президента РФ, Всемирный конгресс русской прессы является одним из главных событий в русскоязычном пространстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает Всемирный конгресс русской прессы "одним из главных событий в русскоязычном пространстве, во всем Русском мире". Приветствие российского лидера зачитал в среду на открытии Всемирного конгресса русской прессы в Минске помощник президента РФ Игорь Щеголев.

"На протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП) объединяет руководителей печатных изданий наших соотечественников за рубежом, всех, кому дороги русский язык и культура, кто искренне интересуется историей и жизнью нашей страны", - сказал российский президент. Путин подчеркнул, обращаясь к участникам форума, что СМИ имеют "огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал".

В этой связи он отметил "особую ответственность за честное и не предвзятое отражение происходящих на планете событий". Президент РФ выразил убежденность, что нынешний конгресс "пройдет в творческом и деловом ключе, даст старт новым, содержательным, востребованным временем проектам" и будет "содействовать международному гуманитарному сотрудничеству".

На открытии конгресса ВАРП выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обращаясь к участника форума, он подчеркнул особую и объединяющую роль русского языка.

Организаторами международного форума выступают Всемирная ассоциация русской прессы, Информационное агентство России ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Россия - Белоруссия Сотрудничество в рамках СНГ
Персоны
Щеголев, Игорь Олегович Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в аэропорту Сан-Франциско удалось избежать крупнейшей авиакатастрофы в истории
2
Минфин оценил "серый" фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год
3
Сергей Полонский приговорен к 5 годам колонии и освобожден от наказания
4
Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе сына Трампа
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
В Москве и области ожидаются гроза с градом
7
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
Темы дня
Реклама