Путин: ассоциация русской прессы объединяет всех, кому дороги русский язык и культура

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает Всемирный конгресс русской прессы "одним из главных событий в русскоязычном пространстве, во всем Русском мире". Приветствие российского лидера зачитал в среду на открытии Всемирного конгресса русской прессы в Минске помощник президента РФ Игорь Щеголев.

"На протяжении многих лет Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП) объединяет руководителей печатных изданий наших соотечественников за рубежом, всех, кому дороги русский язык и культура, кто искренне интересуется историей и жизнью нашей страны", - сказал российский президент. Путин подчеркнул, обращаясь к участникам форума, что СМИ имеют "огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал".

В этой связи он отметил "особую ответственность за честное и не предвзятое отражение происходящих на планете событий". Президент РФ выразил убежденность, что нынешний конгресс "пройдет в творческом и деловом ключе, даст старт новым, содержательным, востребованным временем проектам" и будет "содействовать международному гуманитарному сотрудничеству".

На открытии конгресса ВАРП выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обращаясь к участника форума, он подчеркнул особую и объединяющую роль русского языка.

Организаторами международного форума выступают Всемирная ассоциация русской прессы, Информационное агентство России ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.