Росприроднадзор отозвал лицензию у бывшего эксплуатанта мусорной свалки в Балашихе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) аннулировала лицензию на утилизацию отходов у компании "Заготовитель", которая являлась эксплуатантом мусорного полигона "Кучино" в Балашихе, пока он не был закрыт в конце июня по требованию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования сообщает об изъятии 10 июля 2017 года лицензии ЗАО "Заготовитель", эксплуатировавшего полигон "Кучино", - говорится в сообщении.

Министр экологии Московской области Александр Коган ранее оценил ущерб экологии региона от деятельности полигона "Кучино" более чем в 2,2 млрд рублей. Власти области намерены взыскать эти деньги с эксплуатанта. Минэкологии сообщило, что уже официально предъявило сумму претензии компании. Однако бывший пресс-секретарь "Заготовителя" заявила, что чиновники не уведомляли об этом предприятие.

По словам Когана, лицензия была основным документом, на основании которой компания занималась захоронением отходов. Земельный участок под свалкой находится в собственности муниципалитета и был сдан "Заготовителю" в аренду.

Также 29 июня Балашихинский городской суд вынес постановление об административном наказании в отношении "Заготовитель". Однако в материалах суда нет информации, о какой именно санкции идет речь . Пресс-служба суда оказалась недоступна для комментария. Тем не менее, пользователи социальных сетей распространили копию ответа из приемной президента РФ, в котором говорится, что суд приостановил деятельность компании на 90 суток.

Полигон твердых бытовых отходов "Кучино" был закрыт 23 июня по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева после того, как президент потребовал остановить его деятельность в течение месяца. На плохие условия жизни вблизи свалки главе государства пожаловались жители Балашихи 15 июня в ходе "Прямой линии" 2017 года.