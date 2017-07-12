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Епископ Тихон отверг заявления о якобы его роли в переносе балета "Нуреев"

Общество
12 июля, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Глава патриаршего совета по культуре отметил, что журналисты все чаще прибегают к публикации лживых данных

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Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) категорически отверг любую причастность к решению о переносе премьеры балета "Нуреев" в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) России. Глава патриаршего совета по культуре выразил сожаление в связи с тем, что в последнее время журналисты все чаще прибегают к публикации сомнительных или откровенно лживых данных.

В понедельник генеральный директор ГАБТ Владимир Урин объявил, что премьера балета "Нуреев", которая должна была состояться 11 июля, перенесена на май 2018 года из-за неготовности постановки. Позднее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем канале в Telegram, что на решении о переносе премьеры постановки о жизни известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией танцора якобы настоял епископ Тихон. "На прогоне были представители РПЦ. Но в штатском. Они добежали до Тихона. Тихон позвонил (министру культуры Владимиру - прим. ТАСС) Мединскому. Мединский позвонил Урину и изобразил ярость и истерику", - утверждает журналист.

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"Что на все это можно ответить? Только одно: главный редактор "Эха Москвы" Алексей Алексеевич Венедиктов врет. По всем изложенным пунктам", - сказал в беседе с ТАСС епископ Тихон, напомнив поговорку “Врет, что блины печет: только шипит!"

Глава патриаршего совета по культуре напомнил, что он и раньше отмечал неверные заявления о себе из уст журналиста. "Недавно Венедиктов в том же своем Telegram решил слегка попророчествовать и опять же по поводу моей скромной персоны", - рассказал викарий. "Он объявил, что, по имеющимся у него инсайдерским сведениям, в ближайшее время меня делают настоятелем Исаакиевского собора, через полгода - митрополитом Санкт-Петербургским и постоянным членом Синода, а затем, понятное дело, сразу прямая дорога сразу в патриархи", - сказал епископ Тихон.

"Поверьте, у меня нет никакой охоты заниматься толкованиями на пророчества Венедиктова, но мой телефон не смолкает от звонков журналистов, и, просто ограждая свой покой, вынужден напомнить, что, по уставу Русской православной церкви, патриархом может быть избран только архиерей, не менее пяти лет самостоятельно управляющий епархией", - отметил он.

"Я же, будучи не "правящим" епископом, а викарием Святейшего Патриарха, самостоятельно не управлял епархией ни дня", - подчеркнул епископ Тихон. "Все епископы, избранные патриархами на соборах, начиная с восстановления патриаршества в 1917 году, до этого избрания самостоятельно управляли епархиями от двадцати до сорока лет" - напомнил викарий, посетовав на то, что "главред "Эха" не заглянул хотя бы в самый элементарный справочный материал по теме своего очередного вещания".

Против наговоров и сплетен

Епископ отметил и недавнюю публикацию на сайте радиостанции интервью режиссера Александра Сокурова, в котором, по словам главы патриаршего совета по культуре, "была предпринята попытка скормить читателям историческую ложь, поистине "в особо крупных размерах". "Учитывая, что и Сокуров, и Венедиктов - выпускники исторических факультетов, говорить об ошибках и неосведомленности едва ли возможно", - сказал викарий.

"Мне пришлось просто по пунктам, ссылаясь на факты и документы, опровергать эту клевету на поколение святых новомучеников", - сказал он, отметив, что посвятил этому целую статью в газете "Культура".

Епископ Тихон выразил недоумение подобными публикациями. "Иногда и правда, поражаешься: охота человеку, уже немолодому, с завидным энтузиазмом и усердием делать своим призванием самоочевидную ложь, наговоры, сплетни? Зачем?" - сказал он.

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