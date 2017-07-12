Глава Минюста назвал далекой от идеала ситуацию с медобеспечением в СИЗО и колониях

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ситуация с медицинским обеспечением заключенных в российских колониях и СИЗО далека от идеала. Об этом заявил, отвечая на вопросы в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации, глава Минюста Александр Коновалов.

Как отметил министр, это является следствием недостаточного финансирования по ряду направлений. "Доведение (оказания медпомощи заключенным - прим. ТАСС) до приемлемых стандартов предусмотрено концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года", - сообщил Коновалов.

В то же время он заверил, что в Минюсте будут рады обращениям и предложениям для анализа сложившейся ситуации.