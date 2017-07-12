Курсы компьютерной грамотности прошли около 1,5 млн российских пенсионеров

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 1,5 млн пенсионеров РФ прошли курсы компьютерной грамотности, спрос на эту услугу растет с каждым днем. Об этом сообщил в среду заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов на конференции "Развитие цифровых социальных сервисов. Новые технологические возможности".
Проект компьютерной грамотности для пенсионеров осуществляется на площадке Союза пенсионеров России, напомнил Пудов.
"Заинтересованность таких категорий получателей услуги, как пенсионеры, в развитии электронных сервисов растет с каждым днем. Сейчас этим охвачено 1,5 млн граждан", - сказал он.
Пожилые люди поняли, насколько это удобно, когда можно оплачивать услуги ЖКХ и получать социальные услуги, не выходя из дома, отметил Пудов.