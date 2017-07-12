Экспедиция по следам путешественника Обручева в Якутии покорила две горные вершины

ЯКУТСК, 12 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Экспедиция по следам ученого и путешественника Обручева завершилась в Якутии. Группа ученых и студентов преодолела две горные вершины, сообщил в среду ТАСС руководитель проекта, заведующий кафедрой географии Института естественных наук СВФУ Юрий Данилов.

"Мы должны были пройти более 150 км и покорить гору Чон высотой более 2600 метров, но, к сожалению, повышение уровня воды на бурной реке Иньяли не позволило нам ее пересечь. Мы пытались перейти ее в четырех местах, но ничего не получилось, поэтому мы прошли около 100 км по пути Обручева. Затем вернулись к Усть-Нере и совершили восхождение на две горы - Афродита высотой 2060 метров и Нелькан высотой 1990 метров", - сказал Данилов.

На горе Афродита исследователи покорили две вершины, на высоте примерно 1500 метров удалось разбить штурмовой лагерь. По словам ученого, само восхождение оказалось довольно сложным и опасным, местами имелись ледники и отвесные места. По итогам экспедиции организаторы планируют подать заявку на грант Русского географического общества.

"Задел у нас есть, думаю, что в следующем году мы снова отправимся по этому маршруту. Однако сделать это необходимо в период конца июля - начала августа, когда вода на реке Иньяли спадет, и на машинах на гусенечном ходу", - отметил ученый.

Экспедиция была организована по инициативе дочери Сергея Обручева, который в первой половине XX века провел три крупные экспедиции на территории Дальнего Востока: в 1926 году, 1928-1930 годах и 1934-1935 годах. В результате этих экспедиций были открыты хребет Черского и Юкагирское плато, нанесены на карту Колыма с притоками и многие другие реки края, исследована Чукотка. После экспедиций Обручева неизведанная ранее территория Сибири, недра которой оказались богаты полезными ископаемыми, вошла составной частью в народное хозяйство страны.

"Планируется издание сборника научных статей и фотопроекта с публикацией современных и исторических фотографий для сравнения изменений ландшафта. С 1920-х годов изменилось многое, в том числе, и рельеф местности, и даже вид гор", - добавил Данилов.