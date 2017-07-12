Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экспедиция по следам путешественника Обручева в Якутии покорила две горные вершины

Общество
12 июля, 12:17 UTC+3

В 2018 годы ученые планируют вновь отправиться по маршруту длиной 150 км

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 12 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Экспедиция по следам ученого и путешественника Обручева завершилась в Якутии. Группа ученых и студентов преодолела две горные вершины, сообщил в среду ТАСС руководитель проекта, заведующий кафедрой географии Института естественных наук СВФУ Юрий Данилов.

"Мы должны были пройти более 150 км и покорить гору Чон высотой более 2600 метров, но, к сожалению, повышение уровня воды на бурной реке Иньяли не позволило нам ее пересечь. Мы пытались перейти ее в четырех местах, но ничего не получилось, поэтому мы прошли около 100 км по пути Обручева. Затем вернулись к Усть-Нере и совершили восхождение на две горы - Афродита высотой 2060 метров и Нелькан высотой 1990 метров", - сказал Данилов.

На горе Афродита исследователи покорили две вершины, на высоте примерно 1500 метров удалось разбить штурмовой лагерь. По словам ученого, само восхождение оказалось довольно сложным и опасным, местами имелись ледники и отвесные места. По итогам экспедиции организаторы планируют подать заявку на грант Русского географического общества.

"Задел у нас есть, думаю, что в следующем году мы снова отправимся по этому маршруту. Однако сделать это необходимо в период конца июля - начала августа, когда вода на реке Иньяли спадет, и на машинах на гусенечном ходу", - отметил ученый.

Экспедиция была организована по инициативе дочери Сергея Обручева, который в первой половине XX века провел три крупные экспедиции на территории Дальнего Востока: в 1926 году, 1928-1930 годах и 1934-1935 годах. В результате этих экспедиций были открыты хребет Черского и Юкагирское плато, нанесены на карту Колыма с притоками и многие другие реки края, исследована Чукотка. После экспедиций Обручева неизведанная ранее территория Сибири, недра которой оказались богаты полезными ископаемыми, вошла составной частью в народное хозяйство страны.

"Планируется издание сборника научных статей и фотопроекта с публикацией современных и исторических фотографий для сравнения изменений ландшафта. С 1920-х годов изменилось многое, в том числе, и рельеф местности, и даже вид гор", - добавил Данилов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
5
Немецкий пенсионер доехал до Санкт-Петербурга на раритетном тракторе
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в аэропорту Сан-Франциско удалось избежать крупнейшей авиакатастрофы в истории
2
Сергей Полонский приговорен к 5 годам колонии и освобожден от наказания
3
Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе сына Трампа
4
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
5
В Москве и области ожидаются гроза с градом
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Глава ЦРУ заявил о наличии у США улик, подтверждающих применение химоружия властями Сирии
Темы дня
Реклама