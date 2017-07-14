В Судаке восстановят дома и улицы Генуэзской крепости

Древняя крепость в крымском городе Судак встретила туристический сезон в обновленном виде. Больше полугода здесь велась реконструкция крепостных укреплений, храмового комплекса и других объектов.

Генуэзская крепость в разные времена носила различные названия: русское Сурож, византийское Сугдея, генуэзское Солдайя. Сейчас это один из самых узнаваемых символов Крымского полуострова. Судакская крепость имеет господствующее положение над удобной бухтой и когда-то прикрывала прибывающие к причалам корабли с купцами, ведущими торговлю между Западом и Востоком по Шелковому пути.

Археологические исследования велись здесь с ХIХ века, но раскопано и изучено еще далеко не все. Тем более что почти 20 "украинских" лет никто ничего здесь не искал и не изучал.

"Крепость могла полностью разрушиться"

После распада Советского Союза в Генуэзской крепости не проводилось никаких реставрационных работ, рассказывает Владимир Стариков — исполняющий обязанности директора Музея-заповедника "Судакская крепость".

— Скажу откровенно: крепость могла полностью разрушиться. Посмотрите, — показывает он, — вот это Безымянная башня, а это — Башня генуэзского консула Бальдо Гуарко, которые были практически полностью или частично разрушены, а часть крепостной стены вообще была вровень с землей. В украинский период восстановлению крепости вообще не уделялось никакого внимания.

За полгода, с осени 2016 по июнь 2017 года, были восстановлены две башни, часть прямой крепостной стены — так называемой куртины, и средневековый ливневый сток. Для восстановления крепостных укреплений был использован камень из местного карьера.

— Специалисты из Санкт-Петербурга, которые проводили реконструкцию, тщательно подбирали аутентичный материал и нашли его, — говорит Стариков. Подходящие камни отыскали в близлежащем карьере под Судаком, откуда, как выяснилось, и нарезали каменные блоки для строительства генуэзцы в средние века. Тщательно подбиралась и смесь для кладки: проводились исследования и экспертизы, чтобы она максимально соответствовала оригинальной.

Противоаварийные работы провели в "Храме с аркадой", который датируют XIII веком. Это небольшое помещение, в узкий дверной проем которого надо буквально протискиваться.

— Здесь протекала кровля у основания купола. Когда шел дождь, помещение заливало. Сейчас полностью все заменили, — говорит Стариков. Было бы неплохо, отмечает он, восстановить купол в его первозданном виде, но тут все зависит от финансирования.

Изначально купол был покрыт листами свинца, но когда Крым в 1941-1944 годах оказался в оккупации, всю свинцовую облицовку сняли и вывезли в Германию, а в храме был оборудован наблюдательный пункт.

Внутри храмового помещения сейчас выставляются находки, относящиеся к разным периодам. На стенах видны фрагменты древних христианских фресок. В центре — мозаичная геральдическая плита одного из консулов Солдайи второй половины XV века. На ней — изображение Мадонны с младенцем Иисусом и консульские гербы.

1800 лет истории

В первый же заход после долгого перерыва исследователи совершили на территории крепости ряд открытий.

— Было обнаружено массовое захоронение, скорее всего, семейное. Нашли 20 останков, взрослых и детей. Захоронение, возможно, было придомовым. То есть хоронили умерших у небольшой семейной церквушки или часовни. Самое интересное, что захоронение относится к византийской эпохе, к X-XI векам. Мы долго и упорно искали эти захоронения. По источникам выходило, что они находятся где-то за пределами крепости, а оказалось, что оно внутри, — отмечает Виталий Захаров.

В крепости нашли янтарный нательный крестик, ранее не попадавшийся в Северном Причерноморье, перламутровые нательные крестики из Иерусалима, витой детский бронзовый браслет. Сейчас эти находки реставрируются и в скором времени будут показаны широкой публике.

Галерея 20 фото Галерея © ИТАР-ТАСС/В. Репик и К.Дудченко Крым туристический: ностальгическое путешествие

Найденные в крепости артефакты принадлежат разным временам и культурам. Удачно расположенный город неоднократно переходил из рук в руки. Его расцвет пришелся на средние века. Первые упоминания об укреплениях в этих местах относятся к 212 году нашей эры и связаны они с племенами аланов.

— Была взята за основу эта дата, которая упоминается в летописях. Именно от этого времени ведет свое начало нынешний город Судак, который отпраздновал в 2012 году 1800-летие со дня основания, — рассказывает старший научный сотрудник музея-заповедника "Судакская крепость" Виталий Захаров.

Городом владели венецианцы, затем его захватили генуэзцы, которые раскинули сеть своих колоний вдоль всего Северного Причерноморья, начиная с XIII века. В дальнейшем они оказали помощь Византийской империи в борьбе с империей Латинской, за что и получили право на торговлю. Торговали в основном шелком, который шел из Китая, тканями, оружием, ювелирными изделиями, но наибольший доход приносила работорговля — так называемый ясырь, который татары добывали во время набегов на русские земли.

После усиления Османской империи генуэзцы к 1475 году были вытеснены из Крыма. Турки взяли приступом все укрепления генуэзцев на территории полуострова, в том числе и Солдайю.

Легенда о консульской башне

Строительством башен высотой от 7 до 15 метров руководили консулы, которых назначал сроком на один год совет Генуи.

— Он не имел права заниматься хозяйственной или любой другой коммерческой деятельностью. В его обязанности входило только усиление укреплений, возведение новых башен, организация обороны в случае осады, — говорит Виталий Захаров.

В честь наиболее выдающихся наместников давались названия башням. Консулов было 105 за всю историю существования Генуэзской крепости, а башен — всего 21, причем некоторые из них безымянные.

С так называемой Девичьей башней связана легенда. Строение находится в самой высокой точке, оттуда открывается прекрасный вид на Черное море. Легенда гласит, что дочь одного из консулов полюбила простого пастуха, но отец был против. Он отослал юношу в далекое странствие, а возлюбленная не выдержала разлуки и бросилась с отвесной скалы в море.

— Такие истории рассказывают по всему Черному морю, где сохранились хоть какие-то старинные башни. Башня называлась Дозорной. В тюркских языках есть неуловимая игра слов и различие там только в одной букве. Можно услышать "девушка", а можно — "дозор". К нашей башне девушки не имеют никакого отношения, никто вниз головой не бросался. Это просто легенда. А башня, кроме дозорной, выполняла и функции маяка, — смеется историк.

В действительности, в башне был заключен один из первых ханов династии Крымских ханов Гераев — Нур Девлет Герай, который провел там 6 лет, пока его не освободили в 1475 году турки.

Восстановить средневековый город

По словам Виталия Захарова, здесь бывал известный путешественник Марко Поло, дядя которого имел здесь дом. Есть свидетельства, что Марко Поло, тогда еще юношей, посещал Судак, дядя его вел здесь торговые дела, а потом свой дом завещал монахам.

Российская императрица Мария Александровна, супруга императора Александра II и мать императора Александра III, несколько раз посещала крепость в Судаке. Императрицу почитают ее покровительницей.

— Благодаря Марии Александровне в 1868 году Судакская крепость была передана в ведение Императорской археологической комиссии. И наша крепость стала одним из первых историко-архитектурных заповедников на территории Российской империи. В следующем году этому событию исполнится 150 лет, — говорит Захаров. Первые противоаварийные и ремонтные работы в крепости начались в 1890-х годах.

Но находки появляются до сих пор — иногда буквально сами собой. Не так давно у одной из башен ураганный ветер буквально выдул из-под земли фрагмент старинного армянского хачкара — креста. Сейчас расшифровкой надписей на нем и определением датировки занимаются специалисты.

Владимир Стариков говорит, что в этом году на территории крепости будут работать экспедиции Государственного Эрмитажа, которые продолжат археологические исследования. До сих пор точно не установлено расположение улиц этого средневекового города. По имеющимся данным, их было пять, они расходились по радиальным направлениям.

— Мы хотим восстановить то, что здесь было ранее, — говорит директор. — Это улицы, дома, иные постройки. Туристам сейчас все очень нравится. Они постоянно переспрашивают: "Ой, а правда, что стены и башни сохранились с тех пор?"

Стариков уверен, что в крепости можно воссоздать атмосферу средневекового города.

— Мы хотим восстановить городские кварталы, улицы, строения, чтобы можно было в них зайти и посмотреть, как жили люди средневековья. Здесь же были двух- и трехэтажные дома, имелся свой порт. Это был крупный город, в котором проживало около 20 тысяч человек, что по европейским меркам той поры было немало.

Сергей Павлив