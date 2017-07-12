Медведев отметил особую роль журналистики в условиях "грязных информационных технологий"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на важность объективной и непредвзятой позиции русскоязычных СМИ, зачастую остающихся для соотечественников единственной связью с родиной. В приветствии гостям и участникам XIX Всемирного конгресса русской прессы глава российского правительства отметил, что это мероприятие в текущем году "проходит в столице Белоруссии - страны, где любят и ценят русский язык, знают нашу культуру и уважают общее историческое прошлое".

"В современных внешнеполитических условиях, когда используются грязные информационные технологии, а корреспонденты и репортеры становятся жертвами настоящей войны при освещении событий в горячих точках, журналистика приобретает особое значение. Вы все время находитесь в центре новостей, и от вас, от вашей объективной и непредвзятой трактовки происходящего во многом зависит, как люди будут относиться к России", - подчеркнул Медведев. Он обратил внимание, что представленные на конгрессе издания зачастую становятся для наших соотечественников за рубежом "единственной связью с родиной".

Он отметил, что каждый из участников этого форума "представляет многомиллионное зарубежное сообщество - яркий многонациональный и многогранный русскоговорящий мир", который объединяет "всех, кто любит Россию и ее культуру, сохраняет с ней простые человеческие связи". "Главное - вы объединяете более 300 млн человек, которые благодаря вам сохраняют свою идентичность, понимают друг друга, участвуют в жизни России", - обратился Медведев к представителям русскоязычных СМИ.

Глава правительства РФ отметил, что за прошедшие годы Всемирная ассоциация русской прессы "внесла значительный вклад в развитие русскоязычного информационного пространства, проделала огромную работу, направленную на сохранение и популяризацию нашего национального достояния, великого, красивого и образного родного языка". "Постоянно расширяющаяся география русскоязычного медийного сообщества - яркое тому подтверждение", - заключил премьер. Он выразил уверенность, что нынешний конгресс станет запоминающимся событием, будет полезным и интересным, поможет обменяться новыми идеями и наметить планы на будущее.

На открытии конгресса ВАРП выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обращение к участникам форума направил также президент РФ Владимир Путин.

Организаторами международного форума выступают Всемирная ассоциация русской прессы, Информационное агентство России ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.