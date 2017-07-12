Кабмин РФ наградил русскоязычные издания из Белоруссии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии

Каррера предпочел бы провести матч за Суперкубок России на час-полтора раньшеСпорт 12 июля, 12:56
Определен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по велоспорту на шоссеСпорт 12 июля, 12:51
Трехкратный призер ОИ Забелинская выступит на чемпионате Европы по велошоссе в ДанииСпорт 12 июля, 12:45
Каррера: российский футбол должен сокращать количество легионеров, если хочет развиватьсяСпорт 12 июля, 12:42
Каррера: "Спартак" не может себе позволить промахнуться с выбором новых футболистовСпорт 12 июля, 12:36
Статус "Неограниченно свободный агент" присвоен 25 игрокам АНО ОХК "Динамо"Спорт 12 июля, 12:36
Каррера: "Спартак" должен забыть прошлый сезон перед матчем за Суперкубок РоссииСпорт 12 июля, 12:33
Сергей Полонский приговорен к 5 годам колонии и освобожден от наказанияПроисшествия 12 июля, 12:26
РЖД и ФТС подписали план по поэтапному переводу взаимодействия в электронный вид к 2020 г.Транспорт 12 июля, 12:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ наградило почетными грамотами четыре зарубежных русскоязычных издания - из Белоруссии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Вручение грамот состоялось в среду в Минске, где проходит XIX Всемирный конгресс русской прессы.
"Подписанным распоряжением в 2017 году почетными грамотами правительства России за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом награждены издательский дом "Звязда" (Республика Белоруссия), газета "Русское слово" (Республика Молдова), интернет-газета "Новости Узбекистана" (Республика Узбекистан) и издательский дом "Инфоринг Медиа" (Эстонская Республика)", - указано на сайте правительства РФ.
Кабмин регулярно в последние годы награждает почетными грамотами наиболее авторитетные русскоязычные зарубежные СМИ. Так, в 2016 году наградой были отмечены "Вестник Кипра", португальское "Слово" и таджикистанская "Вечёрка".
Организаторами проходящего в этом году в Минске международного форума выступают Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), Информационное агентство России ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. На открытии конгресса ВАРП выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обращения к участникам форума направили также президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.