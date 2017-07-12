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Кабмин РФ наградил русскоязычные издания из Белоруссии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии

Общество
12 июля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Вручение грамот состоялось на XIX Всемирном конгрессе русской прессы в Минске

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ наградило почетными грамотами четыре зарубежных русскоязычных издания - из Белоруссии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Вручение грамот состоялось в среду в Минске, где проходит XIX Всемирный конгресс русской прессы.

"Подписанным распоряжением в 2017 году почетными грамотами правительства России за большой вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом награждены издательский дом "Звязда" (Республика Белоруссия), газета "Русское слово" (Республика Молдова), интернет-газета "Новости Узбекистана" (Республика Узбекистан) и издательский дом "Инфоринг Медиа" (Эстонская Республика)", - указано на сайте правительства РФ.

Кабмин регулярно в последние годы награждает почетными грамотами наиболее авторитетные русскоязычные зарубежные СМИ. Так, в 2016 году наградой были отмечены "Вестник Кипра", португальское "Слово" и таджикистанская "Вечёрка".

Организаторами проходящего в этом году в Минске международного форума выступают Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП), Информационное агентство России ТАСС, министерство информации Белоруссии и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. На открытии конгресса ВАРП выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обращения к участникам форума направили также президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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