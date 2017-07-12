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Высшая школа экономики объяснила, почему не вошла в топ-20 первого нацрейтинга вузов РФ

Общество
12 июля, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе ВШЭ, вуз воздержался от участия в рейтинге из-за несогласия с его методологией

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ) не попал в топ-20 первого национального рейтинга вузов РФ по причине несогласия с его методологией, следствием чего стал отказ в предоставлении данных. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ВШЭ.

"Мы с интересом отнеслись к попытке создать комплексный рейтинг, который учитывал бы и инфраструктуру, и социальную миссию университета - то, что он делает в своем регионе. Сложность в том, что инфраструктура может быть оценена только формально - условно говоря, квадратные метры вместо свободного доступа Wi-Fi, бумажные книги вместо доступа к инженерным базам данных. А "социальная" тематика плохо сопоставима по разным странам", - отметили в пресс-службе.

"Составители рейтинга активно обсуждали с нашими специалистами его методологию. Поскольку на некоторые существенные, на наш взгляд, вопросы мы не получили ответа, университет воздержался от участия на этом этапе", - сказали в пресс-службе ВШЭ.

Накануне глава Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил итоги первого национального рейтинга вузов РФ "Три миссии университетов". Лучшая двадцатка российских вузов в этом году представлена без указания конкретных мест.

Топ-20

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Из московских вузов в список лучших учебных заведений вошли: МГИМО МИД России, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, НИТУ "МИСиС", НИЯУ МИФИ, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС при президенте РФ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ, Российский университет дружбы народов

Из вузов Северной столицы в рейтинге оказались Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО.

Среди региональных учебных заведений в топ-20 вошли Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина.

Национальный рейтинг

В 2014 году президент РФ Владимир Путин дал поручение создать национальный рейтинг вузов. Его задача - показать обществу и самим университетам состояние дел в вузе по каждому направлению его деятельности.

2 ноября 2016 года Садовничий объявил о начале работы Московского международного рейтинга университетов "Три миссии университета". Учредители проекта - Российский союз ректоров и Российская академия наук. Оператором стала Ассоциация составителей рейтингов, в число учредителей которой входят исследовательский центр "Эксперт РА", ВЦИОМ и другие организации.

Вузы в рейтинге оцениваются по 35 индикаторам, отражающим три основные миссии университета в современном мире: "образование", "наука", "университет и общество". Причем, в отличие от трех признанных сейчас глобальными мировых рейтингов университетов (THE, QS, ARWU), наибольший вес - порядка 40% - в новом международном рейтинге займет оценка образовательной миссии высших учебных заведений.

35 индикаторов объединены в пять групп, каждая из которых имеет определенный вес в итоговой оценке: "образование" (40%), "наука" (30%), "интернационализация", "устойчивость и потенциал развития", "дистанционное образование" - по 10%.

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