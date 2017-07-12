Пучков проверяет восстановительные работы после проливных дождей в Новгородской области

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КРЕСТЦЫ /Новгородская область/, 12 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Новгородскую область, чтобы проконтролировать ход восстановительных работ после проливных дождей, ставших причиной подтопления 95 приусадебных участков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Министр на вертолете прилетел в поселок Крестцы, наиболее пострадавший от удара стихии. Вместе с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным он сразу же отправился на встречу с жителями поселка, чтобы выяснить, какая дополнительная помощь им нужна", - сказал собеседник агентства.
После этого Пучков и Никитин проведут совместное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и правительства Новгородской области. "В ходе совещания будут выработаны дополнительные меры как по оказанию помощи пострадавшим, так и по проведению восстановительных работ", - сообщили в МЧС.
30 июля в результате проливных дождей в Новгородской области оказались подтоплены 95 приусадебных участков. В большей степени пострадал поселок Крестцы, где в зоне подтопления оказались 84 приусадебных участка, в том числе 71 жилой частный дом, где проживают 84 человека, в том числе 12 детей. Дождем были повреждены и 18 участков автодорог. На данный момент подтопленных домов в поселке нет, а все дороги восстановлены.
С 1 июля в Новгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.