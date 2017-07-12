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Пучков проверяет восстановительные работы после проливных дождей в Новгородской области

Общество
12 июля, 13:03 UTC+3 КРЕСТЦЫ область/ 12, июля. /ТАСС

В результате ливней в регионе было подтоплено 95 приусадебных участков

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Глава МЧС России Владимир Пучков

Глава МЧС России Владимир Пучков

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КРЕСТЦЫ /Новгородская область/, 12 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Новгородскую область, чтобы проконтролировать ход восстановительных работ после проливных дождей, ставших причиной подтопления 95 приусадебных участков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Министр на вертолете прилетел в поселок Крестцы, наиболее пострадавший от удара стихии. Вместе с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным он сразу же отправился на встречу с жителями поселка, чтобы выяснить, какая дополнительная помощь им нужна", - сказал собеседник агентства.

После этого Пучков и Никитин проведут совместное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и правительства Новгородской области. "В ходе совещания будут выработаны дополнительные меры как по оказанию помощи пострадавшим, так и по проведению восстановительных работ", - сообщили в МЧС.

30 июля в результате проливных дождей в Новгородской области оказались подтоплены 95 приусадебных участков. В большей степени пострадал поселок Крестцы, где в зоне подтопления оказались 84 приусадебных участка, в том числе 71 жилой частный дом, где проживают 84 человека, в том числе 12 детей. Дождем были повреждены и 18 участков автодорог. На данный момент подтопленных домов в поселке нет, а все дороги восстановлены.

С 1 июля в Новгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

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